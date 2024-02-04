بن غفير يدعو لتشجيع سكان غزة على "الهجرة الطوعية"

في تصريحات لاقت استنكاراً وانتقادات إسرائيلية، دعا وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد 4 فبراير/شباط، إلى تشجيع سكّان غزة على الهجرة الطوعية ومنحهم حوافز مالية للقيام بذلك.

جاء ذلك في حديث له نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، رأى من خلاله أن الرئيس الأميركي جو بايدن بدل أن يقدّم الدعم الكامل لنا، يقدّم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة وذلك يذهب إلى حماس، معتبراً أنّ السلوك الأميركي سيكون مختلفاً تماماً لو كان دونالد ترامب في موقع الرئاسة.

واعتبر أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مفترق طرق وعليه اختيار الطريق الذي سيسلكه.

من جانبه، لفت زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى أنّ تصريحات بن غفير هجوم مباشر على مكانة إسرائيل الدولية وتضرّ بأمنها.

وأشار إلى أنّ وزير الأمن أثبت أنّه لا يفهم شيئاً في السياسة الخارجية، ونتنياهو لا سيطرة لديه على المتطرّفين في حكومته.

بدوره، قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إنّ على نتنياهو أن يأمر بن غفير بالتوقف عن الإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية.