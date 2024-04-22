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تدابير سير بمناسبة ذكرى الإبادة الأرمنية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 22 - أبريل - 2024 6:04 مساءً
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 23-4-2024، وبمناسبة ذكرى الإبادة الأرمنية ستُقام اعتباراً من الساعة 19,00 مسيرة مشيًّا على الأقدام انطلاقًا من محلة برج حمود وصولاً الى بطريركية الأرمن -انطلياس، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية لحين انتهاء المسيرة:

أولاً: تضييق السير على المسلك الشرقي للأوتوستراد.

ثانياً: تحويل السير القادم من محلة الرابية باتجاه بطريركية الأرمن نحو ساحة انطلياس.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم وتجنّب سلوك هذه الطرقات، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

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