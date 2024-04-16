توضيح من "تجدد".. هذا ما جاء فيه

صدر عن كتلة “تجدد” البيان الآتي: “توضيحا لما نشره بعض وسائل الإعلام، تفسيرا لكلام أحد نواب الكتلة، عن مبادرة للكتلة تضمنت دعوة النواب إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفي حال عدم حصول ذلك في الدورة الأولى ينتقل النواب إلى حوار ونقاش يرأسه رئيس مجلس النواب، يهم الكتلة أن توضح أن النائب الزميل كان يتحدث عن مجرد التشاور بين الجلسات، وتؤكد الكتلة أن ما ورد لجهة قبولها بطاولة حوار يرأسها الرئيس نبيه بري، لم تطرحه ولا يمثل موقفها المنسجم مع القناعات والثوابت المعلنة في بياناتها الأسبوعية، والذي ينص على التمسك بالدستور واتفاق الطائف ورفض الأعراف الهجينة، وعلى الدعوة إلى جلسات بدورات متتالية وغير مشروطة لانتخاب الرئيس، والذي يتم تنسيقه بالتشاور مع قوى المعارضة، فاقتضى التصويب تلافيا لأي اجتهاد”.







