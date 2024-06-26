الأربعاء 20 ذو الحجة 1445 ﻫ - 26 يونيو 2024 |
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تويوتا يستدعي كاله روفانبيرا لتغطية غياب أوجيه في رالي بولندا

منذ ساعة واحدة
سيارة في سباق رالي

سيارة في سباق رالي

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قال فريق تويوتا اليوم الأربعاء إن كاله روفانبيرا بطل العالم سيحل مكان سيباستيان أوجيه بالفريق خلال رالي بولندا المرتقب، وذلك بعد استبعاد السائق الفرنسي إثر حادث سير تعرض له خلال الاستعداد للسباق.

وكان من المفترض أن يغيب روفانبيرا (23 عاما) عن السباق، إذ يبتعد السائق الفنلندي عن المنافسات لفترة خلال هذا العام لإعادة شحن طاقته بعد فوزه بلقبين متتاليين.

واضطر أوجيه ومساعده فينسن لاندايس لإعلان الانسحاب أمس الثلاثاء عقب حادث التصادم مع سيارة أخرى خلال عملية استطلاع الطريق قبل البدء.

وقضى أوجيه بطل العالم للراليات ثماني مرات، الليلة في المستشفى وخرج صباح اليوم الأربعاء بينما تم السماح للاندايس بالخروج أمس الثلاثاء.

وقال فريق تويوتا إن روفانبيرا ومساعده يوني هالتونين سافرا في وقت متأخر أمس الثلاثاء استعدادا للرالي الذي يشكل المرحلة السابعة من منافسات الموسم.

ويتأخر فريق تويوتا الياباني بفارق 13 نقطة عن هيونداي في ترتيب بطولة العالم، وسينضم روفانبيرا في الفريق إلى الويلزي إلفين إيفانز والياباني تاكاموتو كاتسوتا.

ويعود رالي بولندا، الذي ينطلق غدا الخميس، إلى جدول منافسات بطولة العالم بعد غياب لمدة سبعة أعوام.

    المصدر :
  • رويترز

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