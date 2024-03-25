جماعة الحوثي اليمنية تدعو السعودية للتوقيع على "خارطة السلام"

دعا رئيس مجلس الحكم التابع للحوثيين مهدي المشاط التحالف الذي تقوده السعودية إلى المضي قدماً نحو “إحلال السلام المستدام”.

وطالب المشاط في خطاب عشية الذكرى العاشرة لانطلاق حملة “عاصفة الحزم” العسكرية إلى توقيع وتنفيذ خارطة السلام التي تم التوصل إليها مع الرياض.

وقال: “نؤكد حرصنا التام والمتجدد على المضي قدما في طريق السلام ونطمئن الجميع بأن اليمن لا تمثل خطرا على أحد”

وأضاف: “أدعو قادة التحالف إلى المضي قدما نحو إحلال السلام المستدام وإنهاء العدوان” مؤكدا أن جماعته بإحياء هذا اليوم لا تحتفي بالحرب التي “فرضت علينا وإنما بقرار الدفاع وبصمود شعبنا” على حد تعبيره.

وتدخل حرب اليمن غداً الثلاثاء، عامها العاشر بعد تسع سنوات على انطلاق حملة عاصفة الحزم بقيادة السعودية في أواخر مارس آذار 2015 دعما للحكومة اليمنية بعدما أخرجها الحوثيون من العاصمة صنعاء.

وتشهد الحرب جموداً عسكرياً منذ سنوات مع سيطرة الجماعة على معظم المراكز الحضرية الكبرى. ويقول الحوثيون إنهم يحاربون نظاما فاسدا وعدوانا أجنبيا.