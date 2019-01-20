حدث في مثل هذا اليوم.. 20 تشرين الثاني

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حدث في مثل هذا اليوم.. 20 تشرين الثاني

1815- توقيع معاهدة باريس بعد هزيمة نابليون بونابرت في معركة واترلو.

1924- اغتيال السير اللواء لي ستاك سردار الجيش المصري وحاكم السودان العام على يد مواطن مصري.

1940- رومانيا تنضم الى دول المحور.

1945- بداية محكمة نورنبيرغ ضد 24 من النازيين بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

1947- حفل زفاف أسطوري في لندن بمناسبة زفاف ولية العهد في المملكة المتحدة الأميرة إليزابيث الملكة إليزابيث الثانية بعد ذلك من الأمير السابق لليونان والدنمارك فيليب والذي تخلى عن ألقابة من أجل الزواج منها.

1989- الأمم المتحدة تتبى اتفاقية حقوق الطفل.

2003- مقتل23 شخصا في تفجير استهدف القنصلية البريطانية ومصرف اتش اس بي سي في اسطنبول.

2013 – ظهور جزيرة نيشينو الواقعة في المحيط الهادئ والتابعة لليابان بعد ثوران احد البراكين في المحيط.

من مواليد هذا اليوم

1923 – نادين غورديمير كاتبة جنوب إفريقية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1991.

1957 – غودلاك جوناثان رئيس نيجيريا الرابع عشر.

من وفيات هذا اليوم

1935 – عز الدين القسام المجاهد العربي السوري الذي قاد الثوار لطرد البريطانيين من فلسطين.

1999 – أمنتوري فانفاني رئيس وزراء إيطاليا.

أعياد ومناسبات

عيد الطفولة.

اليوم العالمي لحقوق الطفل.

يوم التصنيع في افريقيا.

يوم المعلم في فيتنام.