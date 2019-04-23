خلاف الأجنحة بين باسيل وبطيش

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اعتبرت مصادر سياسية لـ”اللواء”، ان تطيير الاجتماع الثاني في «بيت الوسط» لممثلي الكتل السياسية والنيابية، والذي كان مقرراً اليوم، بهدف التوافق على إجراءات الموازنة، قد يكون بمثابة ردّ على تطيير الاجتماع المالي في بعبدا الخميس الماضي، وإن كان لا علاقة له بالموازنة، لكنه بالتأكيد ينطوي على خلافات ليست فقط بين فريقي رئيس الحكومة والجمهورية، بل داخل البيت الواحد، ولا سيما بين جناحي وزيري الخارجية جبران باسيل والاقتصاد منصور بطيش، حيث لكل جناح وجهة نظره حيال التخفيضات التي يجب أن تطرأ على مشروع الموازنة

 

المزيد من الأخبار

سيناريوات التقشّف تُسابِق التصدّع السياسي

بري: الاجواء مكهربة “عجلو”

المصدر اللواء

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

عون مستاء من باسيل

أخبار لبنان

استنزاف 70% من ميزانية حزب الله

أخبار لبنان

مصادر أميركية: اسرائيل لا تنوي شن حرب على لبنان

أخبار لبنان

جنبلاط: غريب حال هذه الدنيا

أخبار لبنان

“الخارجية”: لبنان غائب عن الجولة المقبلة من اجتماعات آستانة

أخبار لبنان

نصرالله: احتمالات الحرب مع إسرائيل مرتفعة هذا الصيف قد لا أبقى بينكم وقد…