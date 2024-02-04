روسيا تعلن مشاركة 20 ألف شاب في فعاليات "مهرجان الشباب العالمي"

قال أوليغ ماكاروف مستشار رئيس البرنامج الروسي لشؤون الشباب “روس مولوديوج، اليوم الأحد 4 فبراير/شباط، إن 20 ألف شاب روسي وأجنبي سيشاركون في فعاليات “مهرجان الشباب العالمي” بمركز “سيريوس” التعليمي في سوتشي جنوب روسيا من الـ1 من مارس وحتى الـ7 منه، برعاية 300 مشرف.

وقال ماكاروف: “سيحصل جميع المشاركين في البرنامج التعليمي على الشهادات وسيدخلون المجتمع المهني للمرشدين السياحيين، والذي يتم تطويره اليوم ضمن برنامج “أكثر من رحلة”. لقد اخترنا 300 مشرف للعمل في مؤتمر قمة المهرجان، الذي سيجمع ألمع الشباب والشابات وأكثرهم موهبة من جميع أنحاء العالم”.

وخلال مرحلة التدريب التي ستبدأ في 16 فبراير في سوتشي، سيدرس المشاركون مجالاتهم بشكل عملي وسيكملونها أثناء الرحلات الاختبارية.

وتم تخصيص 10 فنادق في منطقة “مركز سيريوس” الفدرالية في سوتشي ومواقع أخرى أثناء برنامج “أكثر من رحلة” المخصص لجميع المشاركين والضيوف وذوي الإعاقة، وستجرى خلال البرنامج عدة جولات باللغات الروسية والإنجليزية والصينية والعربية والفرنسية.

ويتم إدراج مسار تجاري في المهرجان لرواد الأعمال الشباب بإشراف خبراء من “روسمولوديوج” وأكبر الشركات الروسية.

وستعقد الأعمال يوميا طوال المهرجان ويتم التخطيط لأكثر من 40 نشاطا، بما في ذلك جلسات التواصل والمحاضرات والترويج والشركات الناشئة ومختبرات الأعمال والحوارات وورش العمل التفاعلية وغيرها.

كما سيكون “مهرجان الشباب العالمي” منصة للمبدعين الشباب، وسيعقد معرض فني في جميع أيام المهرجان، حيث أعرب أكثر من 2500 فنان ومصمم وحرفي عن رغبتهم في المشاركة في معرض الفنون بالمهرجان.

وتم تلقي طلبات الراغبين بالمشاركة في المهرجان من 110 دول بينها الأرجنتين وتركيا وفيتنام وألمانيا وإندونيسيا وجنوب إفريقيا ودول أخرى، لعرض أعمالهم في معرض المهرجان.

وسيقدم الفنانون الأجانب والروس أعمالا تظهر مهاراتهم في الرسم والفن الرقمي والحركي والنحت وصناعة الفيديو.