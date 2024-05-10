الجمعة 2 ذو القعدة 1445 ﻫ - 10 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سيناتور أمريكي: الولايات المتحدة سترسل مجموعة كبيرة من المعدات العسكرية إلى إسرائيل

منذ 31 ثانية
علم الولايات المتحدة الأمريكية

علم الولايات المتحدة الأمريكية

A A A
طباعة المقال

بالرغم من الضجيج والتهديدات المتزايدة، فإن شحنات السلاح الأميركية الهائلة ما زالت تتجه نحو إسرائيل، وذلك على الرغم من قرار الإدارة الأميركية بتعليق بعض الشحنات ومراجعة أخرى.

ونقلت رويترز عن السيناتور جيم ريش، العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، القول إن الولايات المتحدة سترسل مجموعة كبيرة من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، تضم ذخائر هجومية، وأخرى تحول القنابل الغبية إلى أسلحة دقيقة التوجيه، وقذائف دبابات ومدافع مورتر ومركبات تكتيكية مدرعة.

وقال ريش -وهو واحد من بين 4 مشرعين أميركيين مكلفين بمراجعة صفقات الأسلحة الكبرى للخارج- إن تلك الذخائر لم تتم الموافقة عليها بالسرعة المثلى، مشيرا إلى أن بعضها كان قيد الموافقة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، رغم أن إمدادات السلاح التي تقدمها أميركا لإسرائيل تمر عادة بعملية مراجعة تستغرق أسابيع فقط.

وكان مسؤول أميركي كبير ذكر هذا الأسبوع أن الإدارة الأميركية تراجع تسليم شحنات أسلحة لإسرائيل خشية استخدامها في اجتياحها لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مما سيؤدي لإراقة دماء المزيد من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

في حين أكدت مصادر أميركية أن الإدارة الأميركية علّقت إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل، بعدما أخفقت في معالجة مخاوف واشنطن بشأن خططها لاجتياح رفح.

كما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن -أمس الخميس- أنه قد يوقف بعض إمدادات الأسلحة لإسرائيل إذا شنت عملية عسكرية واسعة في رفح، وهو تصريح رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوله إن بلاده ستقف وحدها وتقاتل “بأظافرها” إذا اضطرت لذلك.

ما حجم الأسلحة قيد التعليق والمراجعة؟
نقلت رويترز عن مساعدين في الكونغرس الأميركي القول إن القنابل التي أعلنت إدارة بايدن تعليق تسليمها، تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات.

وأشارت إلى أن النائب غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وأحد المشرعين الأربعة المكلفين بمراجعة صفقات الأسلحة الكبرى للخارج، علّق نقل أسلحة بقيمة 18 مليار دولار لإسرائيل من بينها عشرات الطائرات الحربية من طراز “إف-15” التي تصنعها شركة بوينغ، بانتظار مزيد من المعلومات حول أغراض استخدام إسرائيل لتلك المقاتلات الحربية.

ولا تدخل شحنات الأسلحة المذكورة آنفا في حزمة المساعدات التي وقعها بايدن الشهر الماضي، والتي تبلغ 26 مليار دولار لدعم إسرائيل.

يذكر أن بايدن يواجه ضغوطا بعد أن تحول دعمه لإسرائيل في حربها على قطاع غزة إلى عبء سياسي، وأدى لتراجع تأييده خاصة في صفوف الشباب الديمقراطيين في الوقت الذي يسعى فيه للفوز بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام.

وتواصل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربها المدمرة على قطاع غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع إبادة جماعية في القطاع، وتحسين الوضع الإنساني لسكانه.

وخلفت الحرب حتى اللحظة عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من غير مُصنف

مهرجان أفلام السعودية سيقام عبر الإنترنت
مهرجان أفلام السعودية يكمل عقده الأول
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب مستوطنة "بيت ايل"
مساعدات باتجاه غزة
غزة تحت النار
أمريكا: على إسرائيل منع الهجمات على قوافل المساعدات

الأكثر قراءة

الأمن العام
"1.500.000.000 ل.ل" قيمة الكفالة النقدية لإقامة سنوية.. بيان هام من الأمن العام
بشار الأسد و إبراهيم رئيسي
صحيفة روسية: تصاعد التوتر بين إيران وسوريا بعد هجوم إسرائيلي
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
سمير جعجع: محور الممانعة والتيار الوطني الحر هم "أكبر كذابين ونصابين"!