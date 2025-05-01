صحف عالمية: إسرائيل تصنع كابوسا إنسانيا في غزة بالمقابل تتمزق داخلياً

قالت صحف عالمية إن مواصلة قطع الإمدادات عن قطاع غزة خلق كابوسا إنسانيا، مشيرة إلى أن إسرائيل التي تواصل تجويع الفلسطينيين تعيش هي الأخرى تمزقا غير مسبوق.

فقد أكدت صحيفة “واشنطن بوست” أن الحصار المتواصل منذ شهرين على غزة دفع القطاع نحو أزمة جوع جديدة، حيث يعيش السكان على وجبة واحدة أو أقل في اليوم الواحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تواصل للشهر الثاني على التوالي منع إدخال الطعام والدواء والوقود والسلع التجارية للقطاع، ونقلت عن وكالات إغاثة أن حالات سوء التغذية -التي تمثل خطرا كبيرا- آخذة في التزايد بين الأطفال.

وفي سياق متصل، انتقد عضو مجلس التعاون السويسري السابق ماريو كاريرا ما وصفه بالكابوس الإنساني في القطاع، والذي قال إنه تفاقم منذ انتهكت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منتصف مارس/آذار الماضي.

وفي مقال بصحيفة “لوتون” أعرب كاريرا عن أسفه لصمت سويسرا على ما يحدث بغزة، وعلى توسع عملية الضم في الضفة الغربية، في حين تقترب فرنسا من الاعتراف بدولة فلسطين تزامنا مع حراك دبلوماسي وسعي عربي لترتيب اليوم التالي للحرب.

أما صحيفة “هآرتس” فقالت في افتتاحيتها إن إسرائيل تحتفل بيوم استقلالها وسط أجواء قاتمة وتمزق داخلي، فضلا عن وجود 59 أسيرا في غزة، بينهم 21 فقط على قيد الحياة.

وأشارت الصحيفة إلى ما وصفتها بالحقيقة المرة والمتمثلة في أن بقاء الائتلاف الحكومي لبنيامين نتنياهو أصبح أهم من حياة الأسرى.

واعتبرت أن رفض الحكومة دفع ثمن إخفاقاتها وإنقاذ هؤلاء الأسرى يعتبر وصمة عار في جبين كل عضو من أعضائها، خصوصا نتنياهو.

وفيما يتعلق بمحاولات وقف الحرب في أوكرانيا، توقعت صحيفة تايمز البريطانية أن تواجه دول أوروبا صعوبة في نشر 25 ألف جندي على الأراضي الأوكرانية، مشيرة إلى أن جيوش هذه الدول تعاني نقصا في الأفراد والتمويل.

وترى الصحيفة أن المناقشات التي أجراها وزراء الدفاع الأوروبيون كشفت عن مدى اعتماد بريطانيا وأوروبا على الولايات المتحدة في توفير ردع جدي لروسيا.

وأكدت أن هذه الدول “مترددة في إرسال قوات برية لحماية أوكرانيا”، وقالت إن مخاوف تثار بشأن قواعد الاشتباك في حال شن روسيا هجوما”.

وعن تطورات الحرب التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الاقتصاد الصيني أظهر أولى بوادر الضرر الكبير الناجم عن هذه الحرب، موضحة أن مؤشر طلبات التصدير الصينية “تراجع إلى أدنى مستوى له منذ جائحة كوفيد”.

ويُظهر التراجع الحاد في طلبات التصدير -وفق الصحيفة- أن الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات الصينية “بدأت تثقل كاهل الاقتصاد الصيني”.