ضغط أميركي على نتنياهو للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة

فلسطينيون، نزحوا بسبب العدوان الإسرائيلي، يلتجئون إلى الخيام وسط أزمة جوع في مدينة غزة، 1 أغسطس 2025. رويترز

مع وصول المفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى حائط مسدود، رغم مساعي الوسطاء، أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة بأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي حط في تل أبيب، الخميس الماضي، وزار غزة أمس الجمعة ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت المصادر أن ويتكوف حث نتنياهو على تقديم تنازلات بشأن “اتفاق” تبادل الأسرى، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

رد من إسرائيل

في حين وصف مصدر من حماس أن الرد الإسرائيلي على ما قدّمته الحركة بشأن وقف إطلاق النار في غزة بـ “غير المشجع”.

كما أضاف المصدر لصحيفة الشرق الأوسط أن “الوسطاء نقلوا أخيراً للحركة ردّاً إسرائيلياً شفوياً، بينما لا تزال إسرائيل فيه متمسكة بفرض المؤسسة الأميركية للمساعدات المرفوضة فلسطينياً، وببقاء النقاط الأمنية التي تتحصّن فيها قواتها داخل القطاع. وأكد أن الرد الإسرائيلي “يدل على عدم وجود نية حقيقية لإنهاء الحرب”.

فيما كشف مسؤول إسرائيلي، أنه إذا تخلت الولايات المتحدة وإسرائيل عن جهودهما للتوصل إلى اتفاق “مرحلي” مع حماس فإن الأمر سيتطلب “وقتاً طويلاً” للوصول إلى اتفاق شامل يضمن إطلاق سراح كل المحتجَزين الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب. وقال المسؤول إن المحادثات متوقفة وتواجه جموداً منذ أن سحبت إسرائيل والولايات المتحدة وفديهما من الدوحة، حسب ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وكانت حماس أدخلت بعض التعديلات على مقترح ينص على تطبيق هدنة 60 يوماً، وتبادل الأسرى بين الجانبين، شملت آلية توزيع المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية من عدة مواقع في القطاع الفلسطيني المدمر.

وعقب رد حماس على المقترح، أعلنت واشنطن وتل أبيب الأسبوع الماضي انسحاب وفديهما من المفاوضات التي انطلقت في الدوحة منذ 6 يوليو الماضي.

يشار إلى أن المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين التي انتهت الأسبوع الماضي لم تحقق أية انفراجات مهمة، ولا تزال تعترضها بعض الصعاب.

بينما زار ويتكوف إسرائيل قبل يومين للضغط من أجل إجراء مفاوضات جديدة لوقف إطلاق النار، في وقت تتعرض فيه إسرائيل لضغوط دولية متزايدة بسبب تدمير القطاع وتزايد المجاعة بين سكانه البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة.