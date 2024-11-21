عملية عسكرية إسرائيلية في جنين تسفر عن 9 شهداء فلسطينيين

استشهد 9 فلسطينيين بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة خلال عملية عسكرية استمرت 48 ساعة اليوم الخميس، باعتراف الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيان إن قواته “والأمن العام (الشاباك) وحرس الحدود عملت على مدار اليومين الماضيين في منطقة جنين”.

وأضاف أن “3 فلسطينيين قتلوا بغارة من طائرة لسلاح الجو”، وأردف أنه “قتل 6 فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار”.

وادعى أنه “خلال الحملة تم تدمير أربع مختبرات لصناعة العبوات الناسفة وعشرات العبوات التي تم زرعها تحت الطرقات بهدف استهداف قواته”.

كما ادعى الجيش أن قواته “كشفت عشر قطع أسلحة واعتقلت عددا من المطلوبين للتحقيق لدى جهاز الشاباك”، مشيرا إلى “عدم وقوع إصابات في صفوف قواته”.

ومساء الأربعاء، انسحب الجيش الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية استمرت نحو يومين وخلفت وفق مصادر فلسطينية رسمية 8 شهداء و19 إصابة وعشرات المعتقلين وتدميرا كبيرا في المنازل والبنية التحتية.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن اسشتهاد 795 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و450 آخرين، وفق معطيات فلسطينية حتى ظهر الثلاثاء.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.