غزة .. تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 49

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غزة، فيما أشارت الوزارة إلى أن الجهات المختصة تدرس فرض حظر التجوال في غزة لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات.

وقالت الوزارة: إنه ”متابعة لإجراءات السلامة المتعلقة بالعائدين مؤخرا إلى قطاع غزة، فقد تم تسجيل 29 إصابة جديدة بين العائدين، خلال الأيام الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 49 إصابة، منذ مارس/ آذار الماضي“.

وأضافت: أنه ”بعد تقصي مخالطة هؤلاء العائدين، فقد تأكد مخالطتهم للعشرات من العائدين خلال عودتهم إلى قطاع غزة، وفي مراكز الحجر الصحي، ويجري التحقق من شبهة مخالطتهم لأشخاص من خارج مراكز الحجر الصحي“.

وتابعت: ”بناء على ما تقدم، فإن خلية الأزمة في قطاع غزة ولمتابعة المستجدات، ستكون في حالة انعقاد دائم، حيث سيتم دراسة كافة الخيارات التي تضمن سلامة شعبنا، ومن بينها فرض حظر التجوال“.

من جانبه، قال القيادي في حركة حماس، خليل الحية: إن ”ارتفاع أرقام المصابين في قطاع غزة مؤشر وخطر كبير يتهدد القطاع، وقد ناقشنا بكل مسؤولية فرض حظر التجوال خلال أيام العيد؛ حماية لشعبنا، وتم إرجاء الأمر حتى استكمال الإجراءات والتأكد من مخالطة المصابين لأشخاص خارج المراكز“.

وأعلن الحية أنه تقرر إغلاق معابر قطاع غزة للأفراد تماما، اعتبارا من يوم السبت المقبل، وحتى نهاية يونيو/ حزيران الجاري.