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فيديو.. البريميرليغ يستذكر هدف الجزائري موسى صايب

منذ ساعتين
آخر تحديث: 25 - مارس - 2024 10:20 صباحًا
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سلط حساب الدوري الإنجليزي الممتاز الضوء على موسى صايب أول لاعب عربي يهز الشباك في هذه المنافسة التي انطلقت عام 1992.

وأحرز اللاعب الجزائري هدفه في الثاني من مايو/أيار 1998 مسهما في فوز فريقه توتنهام على ويمبلدون بنتيجة 6-2.

وكان صايب هو من سجل الهدف السادس لسبيرز ليكون أول هدف وآخر هدف له مع ناديه، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن للمفارقة، كان للهدف ذكرى خاصة حيث أسهم في انقاذ توتنهام من الهبوط فقد جاء بالجولة قبل الأخيرة لموسم 1997-1998.

بدأ صايب مسيرته الكروية مع شبيبة تيارت، ثم انتقل إلى شبيبة القبائل وفاز معه بدوري أبطال أفريقيا عام 1990 بعد 5 مشاركات أعوام 1990 و1992و1996و1998 و2000.

وعام 1992، انضم صايب إلى أوكسير حيث تألق مع هذا الفريق الفرنسي محرزا 25 هدفا في 153 مباراة على مدى 5 مواسم.

وفي مايو/أيار 1997، حاول مدرب أرسنال أرسين فينغر شراءه رفقة قلب الدفاع السويسري مراد ياكين، لكن الصفقة لم تنجح، وانضم بدلاً من ذلك إلى فالنسيا الإسباني.

ولاحقا انتقل صايب إلى توتنهام عام 1998، ليصبح أول جزائري يلعب بالدوري الإنجليزي، ثم اعتزل لاحقا بعد عدة تجارب أخرى بالإمارات وفرنسا والجزائر

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