فيديو لكتائب القسام تستعرض راجمة صواريخ نوعية.. كيف علق اللواء الدويري؟

كشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في فيديو يحمل تاريخ (7 مارس/آذار الجاري) راجمة جديدة تتسع لثمانية صواريخ وتحمل اسمي الشهيدين “خيري علقم” و”عدي التميمي”.

ورأى الخبير العسكري اللواء فايز الدويري أن الراجمة الجديدة التي عرضتها كتائب القسام بعد 5 أشهر من الحرب تعني أن المقاومة لديها مفاجآت لم تكشفها بعد في المعركة.

وأكد الدويري أن ما ظهر في الفيديو يشير إلى أنها قد تكون محاكاة لصاروخ كاتيوشا 122 ملم، أي أن مداها يصل إلى 14 كلم ما يعني أن كل مستوطنات غلاف غزة ستكون في مداها، ورجح أن تكون مصنوعة عبر الهندسة العكسية.

ويرى أن الكشف عن السلاح الجديد في هذا التوقيت يعني أن القسام لا تزال تدير المعركة وتسيطر على منظومة القيادة، وأن لديها ما تقدمه بعد هذه الفترة من القتال.