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قتلى ومصابون جراء حريق بمنشأة لكبار السن في ماساتشوستس بأمريكا

14 - يوليو - 2025
إخماد حرائق في أمريكا - أرشيفية

إخماد حرائق في أمريكا - أرشيفية

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قال متحدث باسم إدارة الإطفاء في ولاية ماساتشوستس الأمريكية اليوم الاثنين إن عدة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخرون إثر اندلاع حريق في منشأة للرعاية الدائمة لكبار السن بمدينة فول ريفر أمس الأحد.

وذكر جيك وورك المتحدث باسم إدارة الإطفاء في ماساتشوستس لرويترز في بيان عبر البريد الإلكتروني “نمتنع عن إعلان العدد الدقيق ريثما تتوفر معلومات جديدة عن حالة بعض المرضى. هذه مأساة مروعة لمدينة فول ريفر وعائلات الضحايا. قلوبنا معهم هذا الصباح”.

وقال وورك إن حوالي 50 رجل إطفاء هرعوا لموقع الحادث للتعامل مع الحريق في منشأة جابرييل هاوس للرعاية الدائمة.

وأوضح أن رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذ عدد كبير من النزلاء، لكن تم إعلان وفاة عدد من المقيمين على الفور فيما جرى نقل كثيرين إلى المستشفيات.

ويجري التحقيق في ملابسات الحريق.

    المصدر :
  • رويترز

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