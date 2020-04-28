قوى الأمن للمتظاهرين: “كونوا كما بدأتم محطّ أنظار وإعجاب مختلف الشعوب”

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حذّرت قوى الأمن الداخلي من الإخلال بالأمن، مؤكدةً أنها تكفل حق حرية التعبير.

وتوجهت عبر “تويتر” للمتظاهرين بالقول، “كونوا كما بدأتم محطّ أنظار وإعجاب مختلف الشعوب”.

وتستمر الثورة في يومها الـ195 وسط سقوط شهيد هو اللبناني فواز فؤاد السمان الذي أصيب أمس خلال المواجهات بين الجيش والمحتجين في ساحة عبد الحميد كرامي – النور.

وقطع متظاهرون عدداً كبيراً من الطرق، وأضرموا النار بإطارات مطاطية لوقف حركة السير وقطع أوصال البلد من أقصى شماله إلى جنوبه، رغم تدخل عناصر الأمن لإعادة حركة السير إلى طبيعتها على الطرق السريعة.

وفي هذه الأجواء المتوترة انعقدت جلسة مجلس الوزراء في السرايا الكبير للبحث في إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية للخارج واتخاذ إجراءات بحق أصحابها، واتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.