كورونا.. 1147 إصابة جديدة بالسعودية و 3 وفيات بالإمارات

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، الثلاثاء ، عن بتسجيل 1147 إصابة جديدة بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، لترتفع بذلك الحالات المؤكدة في المملكة حتى الآن إلى 11 ألفا و631.

وأفادت وزارة الصحة السعودية، أنها سجلت 150 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو ما يرفع عدد المتعافين من العدوى في المملكة إلى 1640.

ودعت هيئة كبار العلماء في السعودية، جميع المسلمين في مختلف البلاد إلى “الاستعداد لقدوم شهر رمضان مع التقيد التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا عند أداء العبادات بأنواعها”.

وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء توصي المسلمين بوجوب العناية التامة بما تقرره الجهات المختصة في بلدانهم أو البلدان التي يقيمون فيها، والتي تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار وباء كورونا.

كذلك أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية على “تويتر” أن المملكة مددت، الاثنين، تعليق الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان الكريم لوقف انتشار فيروس كورونا.

3 وفيات جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت السلطات الصحية بدولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 46 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الإماراتية، أنها أجرت أكثر من 30 ألف فحص ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات؛ ما كشف عن 490 حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، من جنسيات مختلفة، وتخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 7755 حالة”.

كما أعلنت شفاء 83 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1443.