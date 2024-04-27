السبت 18 شوال 1445 ﻫ - 27 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيف علق الكرملين على زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الصين؟

منذ 5 دقائق
مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو

مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال الكرملين إن موسكو وبكين ستواصلان تطوير علاقاتهما، متجاهلا زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين التي عبر خلالها عن مخاوف إزاء دعم الصين للجيش الروسي.

وعبر بلينكن أمس الجمعة عن مخاوف إزاء دعم الصين للجيش الروسي وهي واحدة من قضايا كثيرة تهدد بانتكاسة في التحسن الذي شهدته العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم.

وعلى الرغم من شراكة “بلا حدود” مع موسكو، نأت الصين بنفسها عن توفير الأسلحة لحرب روسيا في أوكرانيا، لكن بلينكن قال إن إمدادها بما تسمى بالسلع ذات الاستخدام المزدوج “له تأثير ملموس في أوكرانيا”.

وقالت الصين إنها لم تقدم أسلحة لأي طرف وإنها “ليست منتجا أو طرفا في الأزمة الأوكرانية”. ومع ذلك تقول إنه لا ينبغي تعطيل أو تقييد التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عن زيارة بلينكن والضغوط الأمريكية على الصين “الصين دولة ذات سيادة مطلقة، دولة قوية قادرة على الدفاع عن مصالحها وحمايتها”.

وأضاف “في الوقت نفسه، فهي (الصين) شريكنا الوثيق. وسنعمل على تطوير تعاوننا بشكل أكبر”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من غير مُصنف

جثامين شهداء من مجمع ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة
غزة تحت النار
في غزة.. إسرائيل تقوم بسرقة الأعضاء وتغيير أكفان ضحايا المقابر الجماعية
نظام باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي
إسبانيا تعتزم إرسال صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا
المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك
الأمم المتحدة تجدد رفضها لأي تهجير قسري في غزة وتحذر من كارثة إنسانية

الأكثر قراءة

عنصر من شعبة المعلومات
بقبضة المعلومات.. نفذوا أكثر من 100 عمليّة سلب على طريق المطار وخلدة والطيونة!
ايتمار بن غفير
صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة عن حادث "بن غفير" وإصابته
عناصر من حزب الله
سلاح بحوزة حزب الله يثير قلقاً في منطقة الشرق الأوسط!