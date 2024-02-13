مؤشر نيكي الياباني سجل أعلى مستوياته منذ 34 عاما

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى له منذ 34 عاما اليوم الثلاثاء مع استئناف التداول بعد عطلة أسبوعية طويلة في ظل دعم الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا وأرباح الشركات القوية لمؤشر الأسهم القياسي. وفق وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر نيكي 2.89 بالمئة إلى 37963.97 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ يناير كانون الثاني 1990 بعدما تجاوز لفترة وجيزة عتبة 38000 نقطة.

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.12 بالمئة.

وصعد سهم شركة طوكيو إلكترون عملاق صناعة الرقائق 13.33 بالمئة مما جعلها الأفضل أداء اليوم.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 6.27 بالمئة مدعوما بصعود أسهم شركة تطوير أشباه الموصلات إيه.آر.إم. هولدنجز التي تمتلك سوفت بنك حصة 90 بالمئة فيها.

وتلقت الأسهم اليابانية دفعة من الأداء القوي في وول ستريت وضعف الين، مما عزز قيمة الإيرادات الخارجية للمصدرين.

وجرى تداول الين عند نحو 149.47 للدولار خلال الجلسة.

ومن أصل 225 شركة مدرجة على المؤشر، ارتفعت أسهم 196 شركة وتراجعت أسهم 26 شركة.

ومع ارتفاع المؤشر نيكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، سينصب التركيز على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ومن بين الخاسرين سهم شركة أوتسوكا هولدنجز للأدوية إذ انخفض 5.05 بالمئة بعدما قالت الشركة إن عقارا تجريبا طورته فشل في تحقيق هدف تجريبي أولي في المرحلة الأخيرة في علاج الانفعالات المرتبطة بالخرف بسبب مرض الزهايمر.