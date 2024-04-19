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ماهر حمود: ايران تنفق على المقاومة بسخاء ولا تبخل بالغالي والنفيس لدعم صمودها

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2024 7:07 مساءً
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رأى رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود في موقفه السياسي الاسبوعي، أن “المشككين الذين يحاولون ازالة الهالة التي اكتسبتها المقاومة بصدقيتها وعزمها الدائم والمستمر، قالوا عن الرد الايراني على استهداف القنصلية في دمشق انها مسرحية، فيما العدو نفسه عقد الاجتماعات المتتالية وارتبك ازاء هذا الاستهداف الدقيق والبعيد المدى، كما ان الاميركي اجهد نفسه حتى لا ترد اسرائيل على الضربة الايرانية، خوفا من الرد على الرد الايراني الذي سيكون مؤذيا جدا ومربكا حتى للاميركان انفسهم.”

وأكد أن “ايران تنفق على المقاومة إنفاقا سخيا ولا تبخل بالغالي والنفيس لدعم صمودها”.

وقال: “المؤمنون يعلمون ان الله يمتحنهم ويمحتن صبرهم وايمانهم عندما يستعرض العدو قوته، وعندما يحاصرهم بكل قوته ولكن الله قادر على ان يسخر الريح وكافة مخلوقاته ليحقق النصر الموعود. وهذا ما نتمناه وننتظره في غزة بعد كل التضحيات التي بذلت والصبر الذي ظهر من اهل غزة كما لم يحصل في التاريخ كله”.

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