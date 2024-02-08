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متحدث عسكري: العراق وأمريكا يستأنفان المفاوضات حول مستقبل التحالف الذي تقوده واشنطن في العراق يوم الأحد المقبل

منذ 26 دقيقة
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