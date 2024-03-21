نازك الحريري هنّأت الأمهات في عيدهن: أشارك كل أم قدّمت شهيداً للوطن حزنها وألمها لأنني فقدت عزيزاً غالياً

هنَّأت السيدة نازك رفيق الحريري في بيانٍ لها، “الأمهات في عيدهن، رمز المحبة والأمل وتجدد الحياة”، وقالت: “هذه القيمة الانسانية العظيمة التي تنجب وتربي المبدعين والنخب وبناة الأوطان المسالمة والحديثة والمتقدمة”.

وخصّت بالتهنئة الأم العربية واللبنانية عموماً والفلسطينية والجنوبية خصوصا، وقالت: “نحن نكرِّم اليوم الأمّ التي تُربِّي عائلتها على الأمل والأمان والمحبّة والخير، وتنشئهم ليصنعوا مستقبل سلامٍ وحرية، واستقرارٍ وازدهار”.

وحيّت “جميع الأمهات اللواتي فقدن فلذات أكبادهنّ في هذه الأوقات الصعبة التي يمرّ بها وطننا الحبيب لبنان وعالمنا العربي أجمع”، وقالت: “إنني أشارك كل أم قدمت شهيداً للوطن حزنها وألمها، لأنني فقدت بدوري عزيزاً غاليا، شهيد الوطن ورفيق العمر والدرب الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.

واستذكرت الرئيس الشهيد رفيق الحريري “الذي حملَ قضية الأم والمرأة عموماً في قلبه وفكره، لأنه كان يعرف تمام المعرفة أن الأم خصوصاً والمرأة عموما، هي أساس المجتمعات التي تنشأ على قيم السلام والتسامح والتحاور والمحبة”.

وتوجّهت “بتحية تقدير لجميع نساء العالم اللواتي يناضلن من أجل حقوقهن، ولا سيما الحق في العمل والتعلم وخصوصاً العيش ضمن حياة كريمة وآمنة، لأن كل امرأة تحمل في داخلها أماً وأمة، ومشاركتها الفاعلة والناشطة في كل المرافق في مجتمعاتنا وأمتنا العربية هي الأساس من أجل إعداد بُناة المستقبل من أبنائنا وبناتنا”.

وجددت “الدعوة للجميع في لبنان، ألا يدعوا المحبة تفارق قلوبهم وأن يبقى حب الوطن يجمعهم، وأن يبتعدوا عن التجاذبات ويتعالوا على الخلافات والمصالح الفردية، ليضعوا مصلحة الوطن وشعب لبنان الحبيب فوق كل مصلحة لأن يد الله سبحانه وتعالى مع الجماعة”.