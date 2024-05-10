نتنياهو يقول إن إسرائيل قادرة على الصمود بمفردها إذا توقفت الولايات المتحدة عن إرسال الأسلحة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة 10 مايو/أيار 2024، أن إسرائيل قادرة على “الصمود بمفردها”، بعد تحذير الولايات المتحدة من إمكانية تعليق شحنات الأسلحة في حالة شن غزو واسع النطاق لرفح في قطاع غزة.

ونزح آلاف الفلسطينيين بالفعل من المدينة الجنوبية، بعد أن بدأ الجيش الإسرائيلي ما وصفه بعملية “محدودة” الاثنين.

وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن مراراً وتكراراً من العملية، قائلاً إنها ستتجاوز “الخط الأحمر”.

لكن نتنياهو رفض التحذير الأمريكي، قائلاً إن إسرائيل ستواصل القتال.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: “إذا أردنا ذلك… فسنصمد وحدنا. لقد قلت إننا سنقاتل بأظافرنا [بكل ما أوتينا من قوة] إذا لزم الأمر”.

واستشهد نتنياهو أيضاً بحرب عام 1948، حين تعرضت إسرائيل عقب إنشائها إلى هجوم من تحالف من الدول العربية، لرفض التحذيرات الأمريكية.

وأوضح قائلاً: “في حرب الاستقلال [تأسيس دولة إسرائيل عام 1948] قبل 76 عاماً، كنا القِلة في مواجهة الكثرة. لم تكن لدينا أسلحة. كان هناك حظر على [إرسال] الأسلحة إلى إسرائيل، ولكن بقوة الروح والبطولة ووحدة صفوفنا، انتصرنا”.

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: شرح مبسط وموجز

وعلى الرغم من تصريحات نتنياهو، إلا أن حكومته تعرضت لضغوط بعد أن علّقت الولايات المتحدة تسليم 1800 قنبلة تزن 2000 رطل (907 كغم) و1700 قنبلة تزن 500 رطل، بسبب مخاوف من أنها قد تتسبب في مقتل مدنيين في رفح.

وذهب بايدن إلى أبعد من ذلك في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأربعاء، قائلاً إذا استمر الهجوم فإنه سيعلق إمدادات قذائف المدفعية والأسلحة الأخرى.

ورفض يوآف غالانت، وزير دفاع نتنياهو، التحذيرات الأمريكية، قائلاً إن “أعداء إسرائيل وكذلك أفضل أصدقائها” يجب أن يفهموا أن دولته “لا يمكن إخضاعها”.

وأضاف: “سنصمد، وسنحقق أهدافنا”.

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة أن أكثر من 80 ألف فلسطيني فروا من رفح منذ يوم الاثنين، في ظل القصف المتواصل واحتشاد الدبابات الإسرائيلية بالقرب من المناطق السكنية.