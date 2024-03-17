وزارة الدفاع الروسية: إسقاط هليكوبتر أوكرانية كانت متجهة نحو بيلغورود

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الأحد 17 آذار/مارس الجاري، إن الجيش أسقط طائرة هليكوبتر عسكرية أوكرانية من طراز مي-8 كانت متجهة نحو منطقة بيلغورود في روسيا.

وأضافت أنه تم إسقاط الهليكوبتر في منطقة سومي بأوكرانيا.

وفي سياق متصل؛ قال مصدر في المخابرات الأوكرانية لرويترز اليوم الأحد إن طائرات مسيرة بعيدة المدى أطلقها جهاز الأمن في بلاده أصابت 12 من مصافي النفط الروسية منذ بداية الحرب.

وأفاد مسؤولون في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا بأن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مصفاة سلافيانسك لتكرير النفط، على بعد 70 كيلومترا شمالي العاصمة الإقليمية، الليلة الماضية.

وذكر المصدر إن المصفاة، التي تعالج حوالي 4.5 مليون طن متري من النفط الخام سنويا وتنتج الوقود لتصديره في المقام الأول، تعرضت لهجوم في عملية نظمها جهاز الأمن الأوكراني وقوات أخرى من الجيش الأوكراني.

وأضاف “جهاز الأمن الأوكراني مستمر في تنفيذ استراتيجية لتقويض إمكانات روسيا الاقتصادية وتقليل الدولارات التي يدرها النفط وينفقها العدو على الحرب”.

وتابع “في المجمل، نجحت الطائرات المسيرة التابعة لجهاز الأمن الأوكراني في الآونة الأخيرة في قصف 12 مصفاة نفط في روسيا”.

وقال مصدر آخر في المخابرات الأوكرانية إن هذا الرقم لا يشمل العمليات التي نفذتها وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية، والتي قصفت فيها مصافي تكرير بطائرات مسيرة.

وتتهم روسيا أوكرانيا بارتكاب “أعمال إرهابية” في مسعى لعرقلة الانتخابات الرئاسية. وذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن طائرات مسيرة شنت هجوما على مصافي التكرير في العديد من المناطق في الأسابيع القليلة الماضية، ومنها المصافي المملوكة لشركتي روسنفت ولوك أويل.

ويشكل النفط ومشتقاته مصدرا مهما للدخل بالنسبة لروسيا التي تصدره إلى عشرات الدول حول العالم.

وطورت أوكرانيا الطائرات المسيرة بعيدة المدى واستخدمتها في مهاجمة روسيا، التي بدأت غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، وتشن هجمات جوية بعيدة المدى بصواريخ وطائرات مسيرة منذ اندلاع الحرب.