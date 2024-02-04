وفاة جناح منتخب السويد السابق "كورت هامرين"

توفي جناح منتخب السويد السابق والهداف التاريخي لنادي فيورنتينا الإيطالي كورت هامرين، اليوم الأحد 4 فبراير/شباط، عن 89 عاماً، وفقاً لبيان صادر عن الاتحاد السويدي لكرة القدم.

وأطلق على هامرين لقب “الطائر الصغير” نظرا لسرعته ورشاقته الواضحة في خط الهجوم.

وقاد هامرين منتخب السويد للصعود لنهائي كأس العالم 1958 عندما أحرز أربعة أهداف للفريق وكان آخر لاعب على قيد الحياة شارك في المباراة النهائية التي انتهت بفوز البرازيل بقيادة بيليه 5-2.

وقال الاتحاد السويدي لكرة القدم “رحل أحد عظماء كرة القدم في السويد. فلترقد بسلام يا كورت هامرين.”

وأضاف الاتحاد “هو أسطورة على مستوى فريقي أيك (السويدي) وفيورنتينا بالنظر للجهود التي بذلها مع الناديين.. شكرا لك يا كوري على كل الذكريات التي كنت طرفا فيها مع المنتخب السويدي خلال سنوات طويلة. فلترقد بسلام.”

وبدأ هامرين مسيرته في ملاعب كرة القدم في صفوف أيك السويدي لكن انجازاته بصفة أساسية ترتبط بوجوده في الدوري الإيطالي الأول في صفوف يوفنتوس وبادوفا وفيورنتينا وميلان ونابولي بينما يحتل المركز التاسع في قائمة هدافي البطولة على مر العصور برصيد 190 هدفا.

وأمضى هامرين ثمانية مواسم في صفوف فيورنتينا وقاده للفوز بكأس أبطال الكؤوس الأوروبية في 1961 وهو أهم لقب أوروبي في تاريخ النادي وهو أيضا الهداف التاريخي للنادي برصيد 208 أهداف.

ورغم أن هامرين لعب بعد ذلك لميلان وفاز معه بدرع الدوري المحلي وكأس أوروبا قبل أن ينهي مسيرته في بلاده السويد إلا انه عاد إلى فلورنسا حيث عاش مع أسرته وحيث توفي في منزله في هذه المدينة التي أحبته بجنون.