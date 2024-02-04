ولاية إيكيتي النيجيرية: حررنا ستة طلاب وثلاثة مُدرسين اختطفهم مسلحون الأسبوع الماضي

تمكنت حكومة ولاية إيكيتي النيجيرية، اليوم الأحد 4 فبراير/شباط، تحرير ستة طلاب وثلاثة مُدرسين اختطفهم مسلحون أثناء عودتهم من رحلة مدرسية الأسبوع الماضي لكن سائق الحافلة قُتل، وفقاً لبيان رسمي.

ولم تذكر حكومة الولاية أي تفاصيل عن تحرير المختطفين كما لم توضح ما إذا كان قد تم دفع فدية.

ودأبت عصابات مسلحة على خطف قرويين ومسافرين على الطرق وطلاب من أجل الحصول على فدى، وتفشت الظاهرة التي انتشرت بشمال غرب نيجيريا في جميع أنحاء البلاد.

وذكر بيان حكومة الولاية أن الطلاب المختطفين من مدرسة ابتدائية خاصة أُطلق سراحهم في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

وأضاف البيان “وفقا للتقارير، قُتل سائق الحافلة المدرسية على يد الخاطفين”، كما أفاد بنقل الطلاب إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج الجسدي والنفسي.