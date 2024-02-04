الأحد 23 رجب 1445 ﻫ - 4 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ولاية إيكيتي النيجيرية: حررنا ستة طلاب وثلاثة مُدرسين اختطفهم مسلحون الأسبوع الماضي

منذ 13 دقيقة
القوات النيجيرية

القوات النيجيرية

A A A
طباعة المقال

تمكنت حكومة ولاية إيكيتي النيجيرية، اليوم الأحد 4 فبراير/شباط، تحرير ستة طلاب وثلاثة مُدرسين اختطفهم مسلحون أثناء عودتهم من رحلة مدرسية الأسبوع الماضي لكن سائق الحافلة قُتل، وفقاً لبيان رسمي.

ولم تذكر حكومة الولاية أي تفاصيل عن تحرير المختطفين كما لم توضح ما إذا كان قد تم دفع فدية.

ودأبت عصابات مسلحة على خطف قرويين ومسافرين على الطرق وطلاب من أجل الحصول على فدى، وتفشت الظاهرة التي انتشرت بشمال غرب نيجيريا في جميع أنحاء البلاد.

وذكر بيان حكومة الولاية أن الطلاب المختطفين من مدرسة ابتدائية خاصة أُطلق سراحهم في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

وأضاف البيان “وفقا للتقارير، قُتل سائق الحافلة المدرسية على يد الخاطفين”، كما أفاد بنقل الطلاب إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج الجسدي والنفسي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من غير مُصنف

إيتمار بن غفير
بن غفير يدعو لتشجيع سكان غزة على "الهجرة الطوعية"
شركة لوك أويل: مصفاة فولغو غراد تعمل كالمعتاد عقب الحريق
محكمة العدل الدولية
العدل الدولية تنظر في قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا

الأكثر قراءة

نظارة "فيجن برو" من آبل
عشاق آبل يصطفون بالطوابير في أمريكا لشراء "فيجن برو".. هل تعلم كم ثمنها!؟
مجلس الوزراء الإسرائيلي
غزة تحت النار
"ولعت" بين وزراء إسرائيليين وقائد الشرطة.. صحيفة إسرائيلية تكشف التفاصيل
بارجة حربية أمريكية
تفاصيل هامة.. 40 قتيلاً باستهداف "قاذفات بي-1" الأمريكية 85 هدفاً في سوريا والعراق