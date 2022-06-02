أبو حيدر: سنراقب التجار المستفيدين من “صيرفة”

كشف المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر لـ”نداء الوطن” أنه فور تسلمه لائحة أسماء المستفيدين من منصّة “صيرفة” لاستيراد المواد الغذائيّة، سيودعها لدى مديرية حماية المستهلك لمتابعة آلية التسعير المتبعة من التجار والمستوردين وما اذا كانت وفق منصّة “صيرفة أو السوق السوداء”.

وهذه الخطوة تهدف إلى الدفع باتجاه ضبط الفلتان في أسعار السلع الغذائية والتأكد من خفضها من قبل المستوردين وأصحاب السوبرماركات، خصوصاً بعدما عمد العديد من التجار إلى تسعير المنتجات وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء بينما هم فعلياً يشترون الدولار على سعر صرف “صيرفة” بغية تحقيق المزيد من الأرباح على حساب المستهلك.