"أرقام جيّدة" لمرفأ بيروت حتى نهاية آب.. ولكن!

سجّل مرفأ بيروت حركة إجمالية جيدة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، أفضل مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. لكن هذه النتائج يمكن أن تنقلب رأسًا على عقب بعدما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتواصل حتى الآن على قطاع غزة، وتدحرجه إلى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وأظهرت المقارنة الأرقام التالية:

– عدد البواخر: ارتفع إلى 894 باخرة وبنسبة 15%.

– الوزن الإجمالي للبضائع الواردة والصادرة: ارتفع إلى 3,484 مليون طن وبنسبة 1%.

– مجموع الحاويات: ارتفع إلى 562,820 حاوية نمطية وبنسبة 21%.

وأظهر مجموع الحاويات التي تداولها مرفأ بيروت، الأرقام التالية:

– الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي: انخفض عددها 165,342 حاوية نمطية وبنسبة 6%.

– الحاويات المصدرة ملأى بالبضائع اللبنانية: ارتفع إلى 55,229 حاوية نمطية وبنسبة 10%.

– مجموع الحاويات برسم المسافنة: سجل رقماً كببراً، فارتفع إلى 193,895 حاوية نمطية وبنسبة 123%.

– كما ارتفع عدد السيارات المستوردة والمعاد تصديرها بحرًا إلى 45,128 سيارة مستعملة وجديدة وبنسبة 92%.

ويقول الرئيس السابق لغرفة الملاحة الدولية إيلي زخور: “مما تقدّم، تظهر هذه الإحصاءات أن الارتفاع الكبير في حركة الحاويات برسم المسافنة، عوّض الانخفاض الذي سجلته حركة الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي. كما تفيد أن مرفأ بيروت حقق هذه الحركة الإجمالية الجيدة حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، أي قبل حوالي 40 يومًا على شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، والذي توسع ليصل إلى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة”.

لذلك، من الممكن أن تنقلب هذه النتائج الجيدة رأساً على عقب بسبب هذا العدوان الاسرائيلي المستعر والمتواصل!