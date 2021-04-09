أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يُنقل أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب غير متحمّس لجلسة لمجلس الوزراء كما دعاه رئيس الجمهورية، لأنّه يدرك أنّ مَن طلبها يدفعه الى الصدام مع بيئته الحاضنة.

يقول وزير سابق ورئيس تيار سياسي في مجالسه إنّه يشعر بسلام داخلي في هذه المرحلة ولا يريد الصدام مع أحد، لا سيما ضمن طائفته، باعتبار ذلك بالنسبة إليه خطاً أحمر.

اكدت جهات امنية ان الصاروخ الذي انفجر فجر الخميس فوق منطقة الجنوب لم يكن مصدره الدفاعات الجوية السورية.

قال مصدر قانوني ان البعض يغامر في مبادرات غير محسوبة يمكن التصدي لها بالقانون وبالتالي احراجه.

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الجمهورية

مسؤول غربي قال للبنانيين الذين التقوه أخيراً إنه يخشى أن يسوء الوضع في لبنان أكثر في الأشهر المقبلة وأولى المؤشرات ازدياد الهجرة غير الشرعية.

إعتبرت شخصية قريبة من مرجع سياسي أن زيارة مسؤول ديبلوماسي إقليمي كانت لخدمة طرف داخلي على حساب آخر.

يحقق رجل أعمال ملايين الدولارات مستفيداً من حصوله على مادة طبية حيوية على رغم تخبّط فريقه في إدارة هذه العملية الحساسة.

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اللواء

لا يُخفي محيطون برئيس تيّار موالٍ خشيته الجدية من العقوبات الأوروبية، التي لم تندرج في الحسابات، وشكل الكلام عنها مفاجأة!

بقدرة قادر، نفض المعنيون جميعهم يدهم من “سان كلو” فرنسي جديد، وطارت كل المواعيد دفعة واحدة..

ينتقد رواد وزارة خدماتية كبرى، بطء الأداء، وضعف الحرفية، في تلبية احتياجات المهنيين والمواطنين..

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نداء الوطن

يتردد أنّ رئيس إدارة المناقصات جان العلية قام بتأجيل مؤتمره الصحافي حتى يوم الثلثاء المقبل تجاوباً مع مساعي مرجعية معنية، بحيث يصرّ العلية على اعتذار نائب حزبي سبق له أن تطاول عليه لصرف النظر عن مؤتمره الصحافي.

أفادت مصادر متابعة أنّ روسيا ستقدم هبة للبنان هي عبارة عن 400 ألف لقاح سبوتنيك، ما دفع وزارة الصحة إلى المسارعة في تصريف لقاحات استرازينيكا المتوافرة لديها.

اعترض وزير الطاقة والمياه على تجديد عقود عدد من المستشارين المعينين من قبل مجلس الإنماء والاعمار لحساب بعض مؤسسات المياه نظراً لعدم الحاجة اليهم والمبالغة في تحديد أتعابهم الشهرية بالدولار.

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الأنباء

نصح مرجع نيابي ومرجع سياسي إحدى الشخصيات الدبلوماسية بالتواصل مع فريق معني باستحقاق داهم لمحاولة التسهيل.

لم يصدر أي تعليق من حزب فاعل على كلام منقول عن رئيس دولة مجاورة يناقض موقف الحزب حول قضية حدودية.

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البناء

تساءل خبراء دبلوماسيّون أمام إعلان الناطق بلسان الخارجية الأميركية عن قرار رفع العقوبات بما في ذلك ما لا يتّسق مع الاتفاق النووي بصيغته الموقعة عام 2015 سعيا لعودة ايران إلى التزاماتها عما اذا كان هذا التحول الاميركي يفسر التصعيد الإسرائيليّ والسعوديّ في ملفات المنطقة.

قالت مصادر الناشطين الفلسطينيين إن اعتقال قوات الاحتلال للناشطة والصحافيّة صابرين دياب عشية إحياء ذكرى أربعين المفكرين الراحلين بهجت سليمان وأنيس النقاش بنشاط تكريميّ فكريّ وثقافيّ في إحدى قاعات جامعات القدس يعبّر عن ضيق الاحتلال من مجرد الربط الثقافيّ بين فلسطين وعمقها العربي الحقيقي.