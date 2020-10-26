أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار

تجنبت قيادات سياسية اتخاذ أي موقف بعد أحداث فرنسا الأخيرة وكلام الرئيس ماكرون، لدقة الوضع في لبنان ‏سياسياً وطائفياً وللحفاظ على دور الرئيس الفرنسي ومبادرته‎.‎

عُلم أنّ نواب كتلة صغيرة نصحوا رئيس كتلتهم بألا يقاطع الاستشارات النيابية الملزمة، فما كان منه يوم ‏الاستشارات إلا أن غادر منزله مع بعض المقربين منه إلى منطقة بعيدة‎.‎

ما زال مطار بيروت يشهد حركة خجولة وتحديداً من العائدين، وبدأ ذلك يولّد مخاوف على أوضاع الموظفين من ‏خلال المداخيل المالية المتدنية‎.‎

صحيفة الأخبار‎

ـ أزمة بين المقاولين و”المالية” و”الإنماء والإعمار‎”

التقى الأسبوع الفائت وفدٌ من نقابة المقاولين، برئاسة النقيب مارون الحلو، بوزير المالية غازي وزني للبحث في ‏نقطتين: بحث الاستحقاقات القديمة والحديثة الواجبة على الدولة لمصلحة مجلس الإنماء والإعمار، وتدوير ‏الاعتمادات الباقية من السنة الماضية لمصلحة المُتعهدين. في النقطة الثانية، أخبر وزني وفد النقابة بأنّه “يوقّع ‏تدوير الاعتمادات بشكل دوري”. أما في ما يتعلّق بموازنة الإنماء والإعمار، “فمنذ قرابة 18 شهراً، لم تُحوّل ‏وزارة المالية أي ليرة من المستحقات، باستثناء المعاشات”، وقد نُقل عن وزني قوله إنّ “الوزارة لم تتسلم جدول ‏الكشوفات من مجلس الإنماء والإعمار”، في حين أنّ رئيس مجلس الإنماء والإعمار، نبيل الجسر، “يؤكّد إرسال ‏الجدول ثلاث مرّات إلى المالية”، بحسب حلو. نتيجة للقاء بين نقابة المقاولين ووزني، جرى اتصال بين “المالية” ‏والجسر، “اتفقا خلاله على إعادة إرسال جدول الكشوفات”. ويقول حلو إنّ “هناك أزمة أيضاً في أنّ موازنة ‏الإنماء والإعمار غير مُدوّرة، ما يُعيق الدفع‎”.

ـ إحراق “قبضة الثورة”: إطلاق الموقوفين‎

بعدَ توقيف عدد من الأشخاص على خلفية إحراق “قبضة الثورة” في ساحة الشهداء يوم تسمية الرئيس سعد ‏الحريري لتأليف الحكومة، جرى إخلاء سبيل 16 عنصراً من تيار المستقبل أبرزهم: أحمد ق.، جمال ش.، أنيس ‏م. وعمر ك. وتمّ ذلك بعد تدخل من أحد النافذين في تيار المستقبل، وتكليف المحامي محمد يموت بمتابعة ملفهم، علماً ‏بأن التيار كان قد نفى تورط أيّ من عناصره في هذا الأمر‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

حاولت سفارة أوروبية التحقق من خلفيات منح أربعة نواب مستقلين أصواتهم للرئيس المكلف سعد الحريري، منهم ‏نائبان مسلمان ونائب مسيحي من بيروت ونائب مسلم شمالي ومعرفة حدود الحسابات المحلية والإشارات ‏الخارجية في مواقفهم، خصوصاً أنهم يقفون على ضفاف سياسية مختلفة ومتباينة ومواقفهم التقليدية معارضة ‏للحريري‎.

ـ كواليس‎

قال قياديّ سياسي مصري إن التطبيع السوداني مع كيان الاحتلال يختلف عن تطبيع دول خليجية وإنه سيشكل ‏بداية مسار سياسي داخلي متصاعد في السودان سيجعل المجلس العسكري عاجزاً عن الحكم، وربما يقطع طريق ‏المسار الديمقراطي ويأخذ السودان الى تجربة جديدة من الحكم العسكري وربما الحرب الأهليّة‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ يشكك مصرفيون في حجم الإحتياطي الفعلي المتوافر في مصرف لبنان، ويعيدون طرح علامات إستفهام حول ‏حقيقة الأرقام المعلنة‎.

ـ تلقى مسؤول كبير إتصالين هاتفيّين من رئيس دولة كبرى خلال الأسبوع الجاري، بقيا طي الكتمان‎.

ـ قال مرجع بارز إنه مستعد لأن يطوي كل الصفحة الخلفية مع أحد المسؤولين، لكن شرط “ألا يحرد عند كل ‏شغلة كبيرة أو صغيرة‎”.‎

صحيفة اللواء‎

ـ نشط أكثر من طرف محلي وخارجي في قلب العلاقات المتوترة بين الرئيسين عون والحريري، وإعادة بناء الثقة ‏بينهما، عشية تمرير الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا‎!

ـ توقفت أوساط سياسية عند عدم قيام الرئيس المكلف بالزيارات البروتوكولية التقليدية لرؤساء الحكومات السابقين، ‏والاستعاضة عنها باتصالات هاتفية، واعتبرتها بمثابة بدعة لا تليق بمن شغلوا هذا المنصب الوطني الحساس‎.

ـ بقيت كتلة نيابية مسيحية خارج إطار الترتيبات المستجدة المحيطة بالتكليف والتأليف، وكأنها في عزلة عن ‏المعطيات الجديدة التي أدت إلى خلط الأوراق السياسية بمثل هذه السرعة‎!.‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ أكدت مصادر متابعة أن مباحثات اللواء عباس ابراهيم في واشنطن شملت قانون “قيصر” وإمكانية الحصول ‏على إعفاءات لخط الترانزيت بين لبنان والعراق‎.

ـ موقف حازم لحزب أساسي في الأيام المقبلة من قضية بيع الذهب أو رهنه، تأكيداً على مواجهة أي توجه باتخاذ ‏هكذا قرار‎.

ـ من المقرر أن يمثل يوم الجمعة المقبل النائب هادي حبيش أمام قاضي التحقيق في بيروت في الدعوى المقامة من ‏القاضية غادة عون بعدما استنفد كل الدفوع الشكلية

صحيفة الأنباء

‎*‎طريق مختلف

يُنقَل عن مرجع سياسي ارتياحه لمسألة كانت تشكّل ثقلاً كبيراً، وهي الآن في طريق مختلف أفضل من السابق‎.‎

‎*‎التطور المفاجئ

لم يتمكن موفد محلي من تحقيق كامل أهداف زيارة قام بها بفعل التطور المفاجئ الذي حصل معه‎.‎