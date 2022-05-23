أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

ثمة أحزاب “ممانعة” لا تزال تقوم باستفزازات عبر مواكب سيّارة في مناطق عدة في الجبل، في ظل تعليمات مشددة من مرجعية سياسية بارزة لضبط النفس درءاً لأي فتنة.

يقول أحد السياسيين المخضرمين إن نتائج الانتخابات على مستوى القوى السنّية والحزبية خلطت الأوراق على صعيد رئاسة الحكومة بعد حصول البعض على أصوات خجولة.

امتنع نائب عن الرد على اتصال احد المسؤولين الحزبيين لتهنئته بالفوز فيما اثر اخر لم يوفق في الاستحقاق عدم الرد على مستشار سياسي لاحد الرؤساء.

اطلق مجهولون النار على محطات كهرباء في منطقة البقاع الغربي لقطع التيار عن قرى محددة اتت نتائجها الانتخابية بعكس ما يشتهي بعض قوى الامر الواقع.

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الجمهورية

توافرت للجان المراقبة الأوروبية والأممية مجموعة من الوثائق التي تدين ممارسات أحد الأحزاب المؤثرة مالياً وترهيباً.

أحد النواب البقاعيين ممن “نفدوا” بريشهم في الانتخابات ولم يستطع إيصال أي مرشح على لائحته، قال إن أحد الأحزاب المسيحية العريقة الذي أعلن تأييده للائحته لم يعطه أصواتاً وباعه كلاماً بكلام.

قال مرشح شمالي إن قراءة متأنية لنسبة الاقتراع في أحد أقضية دائرة الشمال الثالثة ونتائجها تظهر تراجع حزب فاعل وأساسي.

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اللواء

أبرزت وقائع الإنتخابات النيابية الحاجة إلى مرجعية سياسية ناهضة لأهل السنّة والجماعة بعد تواري نادي رؤساء الحكومات عن المشهد السياسي في الأشهر الأخيرة!

جرت أكثر من مشادة هاتفية بين مرشحين مخضرمين وقضاة في لجان الفرز على خلفية التراجع المفاجئ لأصوات المخضرمين لمصلحة المرشحين الشباب في العديد من الدوائر !

تردد أن أطرافاً في محور الممانعة ومعروفين بتحالفهم الوثيق مع حزب الله، شاركوا في حملة التحريض ضد عودة الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي!

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نداء الوطن

ربطت مصادر مراقبة بين دعوة الوزير الأسبق وئام وهاب باسم قوى 8 آذار الرئيس سعد الحريري للعودة وترؤس الحكومة وبين حديثه عن 8 نواب مخفيين في الأكثرية الجديدة، واعتبرت أن هذه الدعوة كانت ممكنة لو أن “حزب الله” وحلفاءه فازوا بأكثرية واضحة.

باتت هناك قناعة شبه كاملة بأن “حزب الله” ضحى برموز 8 آذار وبحزبي “البعث” و”القومي” من أجل تعويم “التيار الوطني الحر” لأن عدد نواب التيار كان أولوية بالنسبة إليه.

من المرجح أن تتفق قوى الأكثرية الجديدة بمختلف مكوناتها على حكومة اختصاصيين مستقلين يوحون بالثقة مع الرئيس المكلف وذلك تلبية لمطالب ثورة 17 تشرين الأمر الذي لم يكن ممكناً مع الأكثرية السابقة التابعة لـ”حزب الله”، مع علمهم أن رئيس الجمهورية لا يمكنه رفض من تسمّيه هذه الأكثرية وإن كان يمكنه عدم الموافقة على التشكيلة التي يقدمها الرئيس المكلف.

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الأنباء

تبريرات وزير الطاقة في ملف سحب ملفات لعروض في قطاع الكهرباء بدت أقرب إلى من يدين نفسه بنفسه.

رغم الكثير من التحليلات التي نسبت مواقف متضاربة إلى كتلة نيابية بشأن استحقاق داهم فإن القرار النهائي لم يتحدد بعد.

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البناء

قالت مصادر نيابيّة إن النائبين مارك ضو ووضاح الصادق يخوضان حملة لاستبعاد النائبين أسامة سعد وعبد الرحمن البزريّ عن تشكيل تكتلّ يضمّ “نواب التغيير” لقطع الطريق على تسمية أحدهما لرئاسة الحكومة ضمن توجّه خارجيّ للتمهيد لضمان أكثريّة لتسمية الدكتور نواف سلام.

قال مصدر دبلوماسي إن مشروع التكتل السياديّ الذي تدعو له القوات اللبنانية لم ينجح بعد بتأمين الثلث المعطل، رغم احتساب نواب الحزب التقدمي الاشتراكي ونواب من الطائفة السنية وأبلغت واشنطن والرياض بالنتيجة عبر سفيريهما لدراسة الوضع وإعطاء التوجيهات.