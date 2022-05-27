أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يسعى تكتل وسطي لم يخسر أي مرشح في الانتخابات الأخيرة الى وضع هيكلية جديدة للعمل من أمانة سر واعلام ولجان في كل الاختصاصات والتركيز على المسائل الاقتصادية والاجتماعية.

عُلم أن مرجعاً نيابياً كان مستاءً من كلام مرجعية روحية مقربة منه لأنها تساهم في توسيع شرخ الأجواء المحيطة بانتخابات رئاسة المجلس النيابي.

تحرص مصادر ديبلوماسية على تحذير العديد من القوى السياسية اللبنانية من ان المغامرات المتجددة في احداث فراغ دستوري في أي مؤسسة لن تلقى خارجيا الاهتمام المنتظر وسط ظروف دولية بالغة الارتباك والتعقيد بما يوجب القراءة الصحيحة للوضع الدولي.

الجمهورية

نجح أحد الأحزاب وبتدخّل مباشر من مرجعية كبرى بتجميد إستقالات على مستوى قيادي.

ما زال مسؤول في تيار سياسي يؤكد حتى الآن أن هناك حملة من الإغتيال والإلغاء المعنوي والتشويه يتعرّض لها تياره حتى بعد الإنتخابات.

يبدو أنّ السلطة غائبة كلياً تجاه مؤسسات الدولة فلم تحرّك ساكناً تجاه جرس إنذار قرعته مؤسسة رمزية ومهمتها حسّاسة جداً.

اللواء

تربط مصادر بين تصاعد مؤشرات “الارتطام الكبير” عبر الدولار والخطط الدولية المطروحة لتأليف حكومة لا يتمثل فيها حزب بارز ولا فريقه!

طلب مرجع كبير من مستشار “دائم التأثير” عدم الدخول في سجال مع “نائب حليف” على خلفية التباين في ما خص الفراغ الرئاسي وملئه.

بدأ التجار باحتساب الأسعار بين البيع والشراء على سعر 40 ألف ليرة لبنانية لكل دولار.

نداء الوطن

إستغربت مصادر سياسية تعمّد النائب جميل السيد الحديث من قصر بعبدا وبعد لقائه الرئيس عون عن الفراغ رابطاً المسألة بعدم تشكيل حكومة وعدم شرعية تسليم السلطة لحكومة تصريف أعمال. وكشفت أن الرئيس أوعز إلى مستشاره سليم جريصاتي للرد عليه حتى لا يقال إنه تحدث معه في الموضوع.

من المحتمل أن تتشكل داخل “التيار الوطني الحر” كتلة نيابية على مسافة من رئيس “التيار” جبران باسيل وتضم النواب الذين أوحى بعدم التصويت لهم وبالتالي كان يفضل إسقاطهم في الإنتخابات، على قاعدة التشحيل السياسي الذي كان لجأ إليه العماد عون عند ترئيس باسيل لـ”التيار” بالتزكية.

يتم درس خيار اعتماد سائر مكونات المعارضة والأكثرية الجديدة مرشحاً وحيداً لنيابة رئاسة المجلس رداً على كون الرئيس بري مرشحاً وحيداً للرئاسة، ومن الممكن أن يؤدي نجاح هذا الخيار إلى فرض تسمية رئيس مكلف للحكومة باسم الأكثرية أيضاً.

الأنباء

وزير معني بقطاع حيوي حاول التعمية على خطوة مشبوهة قام بها عبر القول إنه غير منظّم، فزاد في طين الحملة عليه بلة.

في خطوة غير منطقية يصرّ نائب سابق على تبرير فشله في الانتخابات برمي تهمة الغدر على حزب منافس.

البناء

توقعت مصادر نيابية تبلور كتلتين منفصلتين من “نواب التغيير” واحدة يتنافس على زعامتها مارك ضو وبولا يعقوبيان، وثانية يقودها أسامة سعد ويقف ملحم خلف في الوسط بينهما مع أرجحيّة توليه منصب نائب رئيس مجلس النواب، بعدما صار واضحاً صعوبة فوز القوات والتيار بالمنصب.

قال دبلوماسي أوروبي إن الفشل في تشكيل أغلبية نيابية، رغم مزاعم مناوئي حزب الله بعكس ذلك سيفرض تشجيع النائب السابق وليد جنبلاط على تشكيل ثنائية مع الرئيس نبيه بري لتكون جسر التواصل لتشكيل أغلبية عابرة للكتلتين الكبيرتين ترعى الحكومة الجديدة وربما رئاسة الجمهورية.