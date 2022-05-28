أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

نداء الوطن

لوحظ أن أميناً عاماً لحزب ممانع غاب عن السمع والظهور بعد تصريحات صاخبة قبل الإنتخابات، وذلك بعدما تلقى ضربة معنوية موجعة لم يقم منها بعد وأثّرت على اندفاعته الحزبية.

تعتقد أوساط مراقبة أن تكتلاً نيابياً وسطياً ومستقلاً لن يكون في حال قيامه إلا شكلياً بسبب الإختلافات الكثيرة السياسية والمناطقية بين من سينضمون إليه.

سجل متابعون أن تيار «المستقبل» استهدف في شكل أساسي المرشحين الذين كانوا فيه أركاناً واستقالوا ليخوضوا الإنتخابات بعيداً عن قرار الرئيس سعد الحريري، وإن كان الأمر استدعى أيضاً التصويت لمنافسيهم.

اللواء

تحرص جهات لبنانية على معرفة ماذا يجري من اتصالات أوروبية – إقليمية حول ترتيبات ما قبل انتخابات الرئاسة الأولى.

لعب قيادي حزبي دوراً مقرباً على خط «ميرنا الشالوحي» ـــ عين التينة، للجم الحملات، تمهيداً لمعالجة تشكيل مكتب المجلس..

لتاريخه، لم تحدّد الجهات المعنية بالانتخابات بعد إجرائها كيفية صرف بدل المشاركة لرؤساء الأقلام والكتبة والقضاة؟

الأنباء

لم يتكمن أحد المتابعين من ادراج بند أساسي في صلب الإصلاحات الضرورية على جدول أعمال مجلس الوزراء رغم محاولات حثيثة مع المعنيين.

وزير يتولى وزارة ذات صلة بملفات حقوقية يتهكم على كل فكرة حقوق الإنسان أمام زائر معني.

الجمهورية

عاد الكلام عن منصّات خارجية تتلاعب بالدولار وسط صمت دولي متعمّد.

أبدت مراجع ديبلوماسية تخوّفها من فوضى أمنية إذا استمرت المماطلة في معالجة الانهيار وتراكم الأزمات.

وصف مصدر سياسي رفيع الجلسات المتوقعة في المجلس النيابي بأنّها ستكون عصفورية.