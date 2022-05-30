أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

عُلم أن “حزب الله” استدعى معظم احتياطه البشري إلى مناطق حدوديّة قبل يومين وطلب إلى آخرين البقاء في حال جهوزيّة تامّة.

تردد ان النائب العام المالي حوّل بناء على موافقة استثنائية من حاكم المركزي مبلغا وقدره 60 مليار ليرة من صندوق تعاضد القضاة المفتوح لدى المصارف الى الدولار الأميركي على سعر صرف 1500 ليرة.

رجّحت مصادر ماليّة أن يتراجع سعر صرف الدولار في اليومين المقبلين إلى مستويات منخفضة في حال التزم مصرف لبنان إغراق المصارف بالعملة الخضراء.

من المتوقّع توافر المزيد من الدولارات النقديّة مع بدء موسم الاصطياف وبدء المُنتشرين اللبنانيّين بالتوافد إلى مسقطهم.

تراجع بعض رموز الممانعة الذين سقطوا في الانتخابات النيابية الأخيرة عن البوح بما لديهم من معلومات حول تعرّضهم لخيانات الحلفاء، بعد نصائح أُسديت اليهم على أعلى المستويات.

يتحدّث وزير سابق عن التعتيم الإعلامي الكبير عما يجري في عبادان ومدن إيرانية أخرى وعن الاغتيالات المتوالية ويربط الأحداث بإمكان إندفاع إيران إلى مواجهات خارجيّات وتحريك جبهات تحدّث عنها السيّد نصرالله أخيراً.

وجهت تغريدة وزير الشؤون هكتور حجار ودعوته حاكم مصرف لبنان من دون أن يُسمّيه إلى الرحيل، بموجة تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو الوزير إلى استصدار قرار في مجلس الوزراء لا الاكتفاء بالتغريد.

تزامنا مع اعلان ترشيح النائب سجيع عطيه لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، وزع خبر عن استدعائه للمثول أمام قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني للإستماع إليه في الدعوى التي رفعتها بلدية رحبة بحقّه على خلفية “هدر وإختلاس أموال” عندما كان عطية رئيساً للبلدية، في رسالة واضحة الهدف.

لوحظ أن شريحة كبيرة من المواطنين بدأت “تغزو” الأحراج والغابات للحصول على الحطب وكل ما تيسر لهم استباقا لفصل الشتاء المقبل بعد الارتفاع الكبير في سعر مادة المازوت.

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الجمهورية

يعتبر حزب مسيحي أنّ على رئيس الحكومة الجديد سحب وزارة من طائفة ووزارة أخرى من تيّار.

بدأ مسلسل التحقيقات والمحاكمات في بعض الأحزاب نتيجة المخالفات المرتكبة للتوجهات الحزبية في أكثر من دائرة انتخابية.

يستعد أحد الوزراء المعنيين لاستقبال أكثر من وفد أممي ودولي على خلفية التدقيق في تقارير الهيئات المكلفة بمراقبة الانتخابات النيابية.

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اللواء

جرى إتصال عاجل بين مرجع رسمي بارز وحاكم البنك المركزي تقرر على أثره تدخل مصرف لبنان للجم إرتفاع الدولار وإتخاذ تدابير فورية لتخفيضه على نحو ما حصل مطلع السنة الحالية!

تدخل رئيس الجمهورية بمونته الشخصية لمعالجة حساسيات شخصية وإقناع رئيس التيار الوطني بالقبول بترشيح النائب إلياس بوصعب لمنصب نائب رئيس مجلس النواب والتخلي عن ترشيح جورج عطاالله للمنصب نفسه!

تساءل وزير إقتصاد سابق عن جدوى إطلاق مجلس الأسعار في ظل العجز الحالي لأجهزة الدولة وقلة عدد المراقبين في وزارة الإقتصاد!

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نداء الوطن

بعد الضجة التي أثيرت حول إزالة الأسوار الحديدية والإسمنتية من محيط مجلس النواب والمداخل المؤدية إليه لوحظ أن هذه العملية كانت محدودة واقتصرت على فتح بعض البوابات فقط، بينما لا تزال السواتر موجودة وهناك قدرة على إعادة إقفال ما تم فتحه بسرعة وسهولة.

يقال إن الإعتراض على رئاسة الرئيس نبيه بري للمجلس النيابي لا يقتصر فقط على التجديد له للمرة السابعة في ظل عدم وجود خيارات، بل يشمل أيضاً تركيبة الهيكلية الداخلية للمجلس وتركيبة شرطة المجلس حيث يطغى اللون الطائفي والحركي الواحد.

لوحظ أن تسريب خبر يقول إن تحرك النائب الياس بو صعب نحو الترشح لنيابة رئاسة مجلس النواب ولقاء الرئيس نبيه بري تم بتوجيه من رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، أتى بعدما كانت تسربت معلومات تفيد بأن بو صعب سيقوم بكل ذلك حتى لو لم يحظ بموافقة التيار ورئيسه.

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الأنباء

يحاول نائب مستقل رسم مسار مختلف له عن آدائه السابق وذلك بعد ما لمسه من الحلفاء في الانتخابات النيابية.

تعرض نائب “تغييري” لسيل من الانتقادات من مؤيدي التغييرين أنفسهم إثر أداء “استكباري” منه أمام عدد من الذين استقبلوه في بلدته.

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البناء

قالت مصادر نيابية إن حجم الأصوات التي سيحصل عليها الرئيس نبيه بري دون تصويت التيار الوطني الحر ستشكل “بروفة” للتصويت في تسمية رئيس الحكومة المقبل وربما رئيس الجمهورية المقبل وتشكيل أغلبية نيابية جديدة من خارج استقطاب 8 و14 آذار.

قال مصدر نيابي إن خمسة نواب من التيار الوطني الحر سيصوّتون للرئيس نبيه بري لرئاسة مجلس النواب ومقابلهم سيصوّت خمسة نواب من حركة أمل للنائب الياس بوصعب لمنصب نائب رئيس المجلس وتوقعت أن يرتفع العدد المتبادل الى عشرة لضمان فوز بوصعب.