أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

حذرت أوساط قانونية من اجتهادات متضاربة حيال إحالة تقرير التدقيق الجنائي على القضاء قد تكون للمضي في إرباك المسار القضائي المتصل بملف الملاحقات التي يرتبها التقرير.

بدا التأثير القوي لرئيس سابق مؤسس لتياره جلياً وواضحاً في مرور استحقاق انتخابي داخلي في تياره بنتيجته المسلم بها سلفاً.

يلاحظ ان كثيرين يخلطون بين الصندوق السيادي والصندوق الائتماني علماً أنّ فارقاً كبيرًا يُميّز الواحد منهما على الآخر ولكن ظروف استبعاد إقرارهما متساوية.

الجمهورية

نقل عن مسؤول حزبي قوله إن الحوار الذي نجريه مع فريق سياسي هدفه أن نأتي به إلينا لا أن نذهب اليه.

مسؤول يتابع ملفاً حساساَ مع الأمم المتحدة، قال إن المفاوضات في شأن هذا الملف تنحو إلى الإيجابية بعكس ما كان عليه الأمر سابقاً.

رأت أوساط سياسية أن انتخاب رئيس لا يرتبط بمواعيد إنما بتبدُّل معادلات داخلية أو خارجية.

اللواء

تردَّد أن رياض سلامة موجود في بيروت بمقر حصين، وتحت حماية سياسية، والإتجاه لإيجاد مخرج لتعليق التحقيقات معه وتجميد إجراءات التوقيف!

إنتقد أعضاء في تيار سياسي ناشط ظهور زعيم مخضرم في بعض الإحتفالات الحزبية بما لا يليق بمكانته ورمزيته الحزبية!

لوحظ أن تسريبات حارة حريك عن مسار المفاوضات بين الحزب والتيار تتعارض مع الخطاب الذي يردده باسيل في المناسبات الحزبية والتصريحات الإعلامية!

نداء الوطن

ذكرت مصادر مطلعة أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ينتظر أن توجه له الدوحة دعوة لزيارتها لمناقشة الملف الرئاسي.

يتردّد بين أوساط أمنية عن نية السلطة السياسية ترقية منسّق الحكومة لدى اليونيفيل العميد منير شحادة الموجود حالياً في نيويورك إلى رتبة لواء أسوة بما حصل مع المدير العام للأمن العام من خلال إظهار صورته خلال الجولة على الحدود مع إعلاميين وملحقين عسكريين وكذلك من خلال مشاركته ضمن الوفد الرسمي إلى نيويورك.

يتعثَّر مشروع استمرارية حماية إحدى المناطق الحساسة في بيروت، من السرقات والأعمال المخلَّة بالقوانين، بسبب العجز عن تأمين التمويل اللازم للعاملين فيه، المشروع المذكور يقف وراءه أحد نواب تلك المنطقة، وقد أبلغ العاملين فيه أنّ تأمين المال لم يعد ممكناً.

البناء

قالت مصادر أمنية متابعة للوضع في سورية إن قرار الدولة السورية بعدم التصادم مع التحرك في السويداء، رغم الشعارات المعادية للدولة ورموزها، أحبط مشروع التفجير الذي أراده الأميركي ومَن معه من رعاة التصعيد الجديد لصرف الانتباه عن دور الاحتلال الأميركي وسرقته للنفط ومسؤوليته عن معاناة السوريين، وأن هناك رصداً لجماعات من داعش مكلفة القيام بتفجيرات بهدف إلصاقها بالدولة وأجهزتها

قال مصدر دبلوماسي في إحدى الدول المؤسسة في مجموعة بريكس إن القرار بضم دول جديدة يتخذ بالإجماع وفق ميثاق المجموعة ومَن يصبح عضواً يملك الحقوق ذاتها وأن التوافق تمّ على إضافة عدد محدود تستطيع المجموعة استيعاب ضمّه، وحرصاً على التوافق ترك لجنوب أفريقيا اختيار الشريك الأفريقي وترك للبرازيل اختيار الشريك من أميركا اللاتينية.

الأنباء

سُجلت مواقف عالية السقف في تصريحات نهاية الاسبوع تزامناً مع استحقاق دولي على خط لبنان.

ملف قديم جديد يبدو انه سيعود الى الواجهة مع تطورات جديدة من المبكر حسم مصيرها.