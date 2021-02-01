أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة اللواء‎

ـ إصطدمت مساعي إنشاء تجمع سياسي بأصول التركيبة الميثاقية حرصاً من القيادات المعنية على تمثيل النسيج ‏الوطني كاملاً في بنية التجمع‎!

ـ أجمعت أطراف سياسية داخلية ووجهات ديبلوماسية خارجية على إعتبار سياسة المعاندة التي يخوضها رئيس ‏تيار سياسي من فريق العهد، من العقبات الأساس التي تعطل تشكيل الحكومة العتيدة‎!

ـ تجري الأجهزة الأمنية المعنية تحقيقاً حول الملابسات اللوجستية التي أحاطت بأحداث طرابلس ليلة الجمعة، ‏والثغرات الأمنية التي نفدت منها جماعات المشاغبين‎!‎

صحيفة النهار‎

ـ قال وزير سابق ان احراق مبنى بلدية طرابلس هدف الى توفير مبرر للاجهزة الامنية لضرب حراك طرابلس ‏واستعمال العنف خوفا من تمدده الى محافظات اخرى وتحوله كرة ثلج قد يستغلها البعض لغايات سياسية‎.

ـ أدّت الاتصالات من أكثر من طرف سياسي وروحي في إحدى الطوائف إلى تسوية التباينات، وبالتالي الالتزام بما ‏طلبه زعيم سياسي لضرورة توخي الحيطة والحذر إزاء وباء كورونا‎.

ـ برزت التناقضات والخلافات في الساعات الماضية داخل نادٍ سياسي بارز على خلفية أحداث طرابلس، ‏والتداعيات ما زالت تتفاعل‎.‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ تبيّن أن معايير احتساب مؤشرات الفقر لاستفادة الأسر الأكثر فقراً من برنامج المساعدات المموّل من البنك ‏الدولي، تم تعديلها في برنامج المعلوماتية في وزارة الشؤون الاجتماعية على قياس جهات مهيمنة على الوزارة‎.

ـ تمنّت وزارة الطاقة والمياه على إحدى الجهات المانحة عدم الإعلان عن تقرير يُظهر فداحة التلوث الجرثومي ‏لمياه الشفة في مختلف المحافظات اللبنانية لا سيما في الشمال والبقاع‎.

ـ تردد أنّ المنصة الالكترونية التي أنشأها مصرف لبنان، لم تربط الصرّافين بين بعضهم البعض، بحيث استفاد ‏أشخاص من إجراء عدة تحويلات عند أكثر من صرّاف‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎قلة اهتمام

يبدي حزب فاعل قلة اهتمام واضحة باستحقاق داهم، ما يشير إلى السبب الفعلي لعدم البت به‎.‎

‎*‎لا تباشير

يؤكد مرجع سياسي أنه طالما لم يشغّل مرجع رسمي محركاته فهذا يعني أن لا تباشير حكومية