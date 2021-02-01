أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة اللواء
ـ إصطدمت مساعي إنشاء تجمع سياسي بأصول التركيبة الميثاقية حرصاً من القيادات المعنية على تمثيل النسيج الوطني كاملاً في بنية التجمع!
ـ أجمعت أطراف سياسية داخلية ووجهات ديبلوماسية خارجية على إعتبار سياسة المعاندة التي يخوضها رئيس تيار سياسي من فريق العهد، من العقبات الأساس التي تعطل تشكيل الحكومة العتيدة!
ـ تجري الأجهزة الأمنية المعنية تحقيقاً حول الملابسات اللوجستية التي أحاطت بأحداث طرابلس ليلة الجمعة، والثغرات الأمنية التي نفدت منها جماعات المشاغبين!
صحيفة النهار
ـ قال وزير سابق ان احراق مبنى بلدية طرابلس هدف الى توفير مبرر للاجهزة الامنية لضرب حراك طرابلس واستعمال العنف خوفا من تمدده الى محافظات اخرى وتحوله كرة ثلج قد يستغلها البعض لغايات سياسية.
ـ أدّت الاتصالات من أكثر من طرف سياسي وروحي في إحدى الطوائف إلى تسوية التباينات، وبالتالي الالتزام بما طلبه زعيم سياسي لضرورة توخي الحيطة والحذر إزاء وباء كورونا.
ـ برزت التناقضات والخلافات في الساعات الماضية داخل نادٍ سياسي بارز على خلفية أحداث طرابلس، والتداعيات ما زالت تتفاعل.
صحيفة نداء الوطن
ـ تبيّن أن معايير احتساب مؤشرات الفقر لاستفادة الأسر الأكثر فقراً من برنامج المساعدات المموّل من البنك الدولي، تم تعديلها في برنامج المعلوماتية في وزارة الشؤون الاجتماعية على قياس جهات مهيمنة على الوزارة.
ـ تمنّت وزارة الطاقة والمياه على إحدى الجهات المانحة عدم الإعلان عن تقرير يُظهر فداحة التلوث الجرثومي لمياه الشفة في مختلف المحافظات اللبنانية لا سيما في الشمال والبقاع.
ـ تردد أنّ المنصة الالكترونية التي أنشأها مصرف لبنان، لم تربط الصرّافين بين بعضهم البعض، بحيث استفاد أشخاص من إجراء عدة تحويلات عند أكثر من صرّاف.
صحيفة الأنباء
*قلة اهتمام
يبدي حزب فاعل قلة اهتمام واضحة باستحقاق داهم، ما يشير إلى السبب الفعلي لعدم البت به.
*لا تباشير
يؤكد مرجع سياسي أنه طالما لم يشغّل مرجع رسمي محركاته فهذا يعني أن لا تباشير حكومية