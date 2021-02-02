أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

مال زال سفير دولة كبرى يتجنّب الحديث عن أي موضوع يتعلق بالشأن اللبناني بانتظار ما يصله من إدارة بلاده، على ضوء إعادة التواصل الأميركي – الروسي ليبني على الشيء مقتضاه على صعيد دوره في لبنان.

تجنّب عدد من قادة الحراك الدخول على خط نقل التظاهرات من طرابلس إلى مناطق أخرى، بعدما وصلتهم تهديدات امنية بأنّ المسألة تتخطاهم بكثير وانه لن يسمح حاليا باتساع نطاق “التخريب”.

لم تعرف النتيجة المتوخاة من حملة “التدقيق الجنائي الان” التي اطلقتها الماكينة الاعلامية لـ”التيار الوطني الحر” وانتهت بعد اقل من 24 ساعة.

***************************

الجمهورية

نقل ديبلوماسيون عرب أجواء تفيد عن فشل محاولات جرت في الآونة الأخيرة لإجراء مصالحات عربية مع دولة عربية معنية بالشأن اللبناني.

تنتظر عائلة أحد الضحايا وعداً قطعه مرجع سياسي بتحقيق شفاف وصريح يكشف هوية الجناة رغم ما تبلغوه من معلومات تنفي مضمون هذه الوعود.

يقول قياديون في تيار كبير إنّ التيار لن يلاقي حزباً حليفاً له في طرحه الحالي لأن هذا الحزب يريد أن يفرض طرحه على الآخرين وغير مستعد للمساومة عليه.

***************************

اللواء

اعتبرت مصادر طبية دولية أن إجراءات الإقفال سمحت بسيطرة نسبية على تفشي وباء كورونا في المجتمع..

لجأت جهات حزبية إلى تمرير معلومات أو نفي معلومات عن طريق أوساط، ومعلومات عبر وسائل إعلام محايدة، لكن تتقاطع المصالح معها..

قطعت بعض المصارف شوطاً في إعادة هيكلة أوضاعها، بعيداً عن الإعلام أو الكشف عن ذلك؟

***************************

نداء الوطن

نُقل عن مرجع رقابي قوله في مجلس خاص: الفساد من قبل المعنيين في الحكومة الحالية في ملف الدعم والتلاعب بالكميات والاعتمادات يوازي بقيمته النقدية وتأثيره الاقتصادي ملفات فساد متراكمة على امتداد عشرات السنوات.

تردد أنّ هناك بلديات تعمد إلى إعطاء تراخيص وهمية لاستصلاح الأراضي لتغطية السطو على الأملاك العامة والأراضي المشاعية.

يعاني مرجع قضائي إرباكاً في كيفية مقاربة ملف التحويلات المالية العائدة لحاكم مصرف لبنان في ظل تعارض المصالح الذي يحول دون مقاربة الملف بشفافية.

***************************

الأنباء

الاتصالات المحلية الجارية لم تستطع بعد تخطي عقبة إعادة التواصل بين مسؤولين معنيين بملف ضاغط.

أقدم أحد الوزراء على التهرب من تعيين شخصٍ من المذهب نفسه في منصب حساس شغر في وزارته، عبر ابتداع طريقة تكليف مؤقت لشخص من غير مذهب.

***************************

البناء

قرأ مصدر سياسيّ في كلام رئيس مجلس النواب عن شروط مبادرته لحل الأزمة الحكوميّة وتعقيب رئيس الجمهورية بداية حلحلة وليس فتحاً لسجال، خلافاً لما تم تداوله. فمعيار وزراء تسمّيهم الأطراف بمعيار “ليسوا معنا وليسوا ضدنا” بدا مقبولاً في تعقيب رئيس الجمهورية وعقدة الثلث المعطل تمّ فتح الباب لتجاوزها.

استغربت مصادر دبلوماسية الإصرار الخليجي على دمج مرحلتين يتحدّث عنهما الأميركيون عن إيران، في الأولى عودة ثنائية أميركية إيرانية لمظلة الاتفاق النووي، وفي الثانية ومن قلب الاتفاق يناقش الباقي وفيه بحث بشراكة الحلفاء وملف الصواريخ وقضايا المنطقة. وهذا يعني إخضاع هذه العناوين لشرط القبول الإيراني وليس وضعها شرطاً مسبقاً على إيران.