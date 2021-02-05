أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

تتخوف مصادر نيابية من ان تعمد مؤسسات دولية ودول الى عدم تعيين سفراء اصيلين لها في لبنان بدل المنتهية خدمتهم كاجراء ضاغط على الحكم وتعبير عن استياء من اداء السلطات اللبنانية.

يؤكد سياسي بارز أنّ حملات البعض على مؤسسة أمنية أساسية لها حساباتها الرئاسية ومغطاة من حزب بارز يوزّع الأدوار في السياسة والإعلام.

انطلقت في الساعات الأخيرة موجة شائعات عن وفاة شخصيات معروفة اجتماعياً ورياضياً، وذلك لدواعي كيديات سياسية وفي ظل غياب أي ضوابط لهذا الفلتان.

يقول سياسي بارز ان اطلاق “حزب الله” صاروخ ارض جو على مسيّرة اسرائيلية يعني الكشف عن سلاحه الدقيق كرسالة في مرحلة تأزم اميركي ايراني.

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الجمهورية

يشتكي أحد الوزراء من صعوبة مرحلة تصريف الأعمال حيث الصلاحيات مقيدة بينما المسؤوليات كبيرة.

كشف مرجع دبلوماسي لدولة كبرى أن مستقبل بعض الدساتير العربية الجديدة إستلهمت مضمون وشكل التركيبة اللبنانية التعددية ما بعد الطائف.

عبّر مرجع روحي عن تقديره البالغ لدور مرجع أمني في المراحل الأكثر دقة ونوّه بنشاطاته المتعددة.

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اللواء

لم تستبعد مصادر دبلوماسية فرض عقوبات مباشرة على عدد من السياسيين الكبار، إذا تأخر تأليف الحكومة إلى ما بعد عيد الفصح..

قللت جهات مصرفية من الدعاوى الجارية، بحق مسؤول نقدي رفيع، واستبعدت أن تصل إلى أية نتيجة..

تدقق جهات غربية بمعلومات عن سيناريوهات اغتيال، وافتعالات أمنية في غير منطقة من لبنان، مع المرحلة الانتقالية الدولية إزاء مقاربة مشكلات المنطقة.

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نداء الوطن

رأى مرجع مالي أنّ المادة 110 من مشروع قانون الموازنة للعام 2021 تشرّع القيود التي فرضتها المصارف على الودائع، من خلال النص على إلزام المصارف بتسديد الودائع الجديدة بالعملة الأجنبية التي تودع لديها ابتداء من تاريخ نشر القانون بالطريقة عينها، ما يشرع عدم تسديد الودائع الحالية بالعملة نفسها، ويكرس الكابيتال كونترول من دون ضوابط.

قدّم وزير المالية وعوداً لرابطة موظفي القطاع العام بأن تشمل المساعدات المالية من مشروع “دعم الأسر الأكثر فقراً” فئات من الموظفين تعويضاً عن تدني قيمة رواتبهم، علماً أن نظام هذا المشروع يستثني من تقديماته أي موظف عام أو مستفيد من معاش تقاعدي.

لمست جهات لبنانية إثر مراجعات تمت مع المسؤولين الروس، أنّ موسكو لا تخطط لإيجاد أي دور أو نفوذ لها في لبنان، ولو أنها لاعب مؤثر في سوريا والمنطقة.

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الأنباء

لوحظ أن عدداً من الناشطين على مواقع التواصل المحسوبين على حزب فاعل، اشتكوا ممّا وصفوه “تخبيص” شخصية مسؤولة.

بعد التطور الأمني استدعى بعض محطات التلفزة الفضائية فرق عملها في لبنان والتي كانت تعتمد إجراءات تخفيف الدوام بسبب الوباء.

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البناء

قالت مصادر إعلامية أميركية إن صدور بيان مشترك أميركي فرنسي مخصّص للوضع في لبنان يعني تبلور سياسة تفصيليّة ومكانة خاصة للملف اللبناني وإن الكلمات فيه منتقاة بدقة لتحكم مرحلة كاملة، ولذلك دعت للتوقف أمام مصطلح حكومة ذات مصداقيّة بدلاً من حكومة اختصاصيين أو حكومة مهمّة.

قال دبلوماسي خليجي إن اختيار إدارة بايدن لوقف حرب اليمن بداية للعودة الى الدبلوماسية إشارة لقيام السياسة الخارجية على نية التميز عن حلفاء واشنطن التقليديين في الخليج، خصوصاً أن الطرف المقابل إقليمياً في هذه الحرب هو إيران الشريك في الاتفاق النووي الذي تنوي أميركا العودة اليه.