أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يتمهل مستثمر خليجي بارز لديه أكثر من مؤسسة تعمل في لبنان، في إقفال هذه المؤسسات مترقباً مرحلة التكليف وتشكيل حكومة، والا سيتخذ قراراً موجعا.

توجه الموفد الأميركي ديفيد شينكر خلال لقائه بمرجع سياسي اليه بالقول: “سأتناول الطعام إلى مائدتك”، وهذا ما حصل في ظل أجواء ودية وصريحة سادت اللقاء بعدما استثنى شينكر معظم السياسيين خلال زيارته الماضية.

شن “المستقبل” هجوما على النائب نهاد المشنوق عبر مسؤول الاعلام في التيار الازرق ولم يوفر في الهجوم موقعا الكترونيا قريبا من المشنوق.

اللواء

لم يتطرق الموفد الأميركي خلال لقاءاته المسؤولين الرسميين إلى موضوع الحكومة، واقتصر الكلام على ترسيم الحدود..

لجأت بعض الصيدليات لتزويد زبائنها، بمغلفات صغيرة، بدل “الكرتونات” التي تحتوي حبوباً، والأدوية هي الأكثر شعبية واستخداما.

عممت منذ اندلاع أزمة الودائع في المصارف، إدارات المصارف على موظفيها إبلاغ العملاء بعدم القدرة على تزويدهم بدفاتر الشيكات كالمعتاد، وها هي الآن، تطالبهم باستخدام الشيكات بدل العملة الورقية بالليرة!

نداء الوطن

بالرغم من أن مصفاة البداوي لم تسلّم أمس المازوت إلى شركات التوزيع وعمدت إلى تقنين تسليم البنزين بحجة الإعتمادات وقلة الكادر الوظيفي، إلا أنه لوحظ أن شركة معنية وحيدة تستلم كمياتها بانتظام بطلب من وزير سابق.

تبين أن اللقاء الذي جمع مسؤولاً غربياً بقطب مسيحي، حصل في بيت وزير سابق مقرّب من القطب.

بعدما كان ينوي “كشف المستور”، نصح مقربون أحد رجال الدين بعدم الرد على موقع رئاسي وعدم توسيع السجال حول قضية أثيرت أخيراً في الإعلام.

الانباء

مسؤول أجنبي يطرح أسئلة تشكيك في قدرات أحد المعنيين في هذه المرحلة باستحقاق داهم.

لم يفصح موفد يزور لبنان عن موقف واضح بشأن الملف الحكومي، لكنه ترك انطباعات واضحة حول حقيقة الموقف.