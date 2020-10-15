هذا ما جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس 15 تشرين الأول 2020

النهار

يؤكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي مرة جديدة خروجه عن توجهات تكتل لبنان القوي الذي ينتمي اليه اذ بات يحلق خارج سرب التكتل في ظل محافظته على العلاقة الطيبة مع رئيس الجمهورية

التباعد بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” تكرس في البيان الليلي الذي أصدره الحزب مع حركة “أمل” مفجرا الخلاف مع رئاسة الجمهورية قبل صياح ديك نهار التفاوض اذ كان متوقعا ان يعترض راعي اتفاق الاطار وليس الحزب.

لوحظت “قبة الباط” لنقابات غابت عن مسرح المطالب والتحركات حتى في ثورة 17 تشرين، في ظل معلومات عن دعمها من السلطة ومن جهة نافذة على أكثر من خلفية.

الجمهورية

توسعت دائرة الإتهامات بين فريقين سياسيين وتبادل قياديون رسائل أوحت بالتهديد غير المباشر والخيانة الوطنية.

إعتبر مسؤولون في حزب وتيار بارزين أن الإطلالة الاخيرة لرئيس تيار وطرحه أفكاراً تغييرية هدفها فقط تعويم صورته لدى الرأي العام.

تخوفت مصادر متابعة من لجوء وزارة التربية الى تأجيل موعد الكولوكيوم الأمر الذي سيلحق أضراراً فادحة بأطباء أنهوا دراستهم وارتبطوا بجامعات للتخصّص في الخارج.

اللواء

تردّد على نطاق ضيق، أن صدور البيان الثاني حول المفاوضات، صيغ بعد مشاورات على أعلى مستوى بين القيادتين، ولم تستبعد عقد لقاء لهذه الغاية..

أبلغت شخصية نيابية، مخضرمة، أن دورها نجح في إقناع كتلة وازنة بالجنوح إلى تسمية مرشّح “المبادرة الفرنسية” لرئاسة الحكومة..

فهم أن سبب غياب الشخصية الأولى في تيّار حاكم، هو رغبته بعقد لقاء مع قطب مرشّح لمنصب رفيع.

نداء الوطن

تؤكد أوساط قيادية في قوى 8 آذار أنّ البيان الذي أصدره الثنائي الشيعي صبيحة الأربعاء حول الوفد التفاوضي مع إسرائيل، أتى بعد اجتماع عُقد ليلاً في القصر الجمهوري بحضور ممثلين عن “الثنائي الشيعي” للتباحث في الموضوع.

يتردد أنّ شخصية سنية زارت قطباً نيابياً بطلب من رئيس تيار سياسي لجسّ نبضه حيال ترشحه لرئاسة الحكومة، فكان الجواب سلبياً.

تحدثت أوساط ديبلوماسية عربية لمسؤول لبناني عن اتصالات جرت مساءً بين أكثر من ديبلوماسي في بيروت خلصت إلى التعبير عن استياء بالغ من قرار تأجيل الاستشارات النيابية.

الأنباء

تتعامل دولة كبرى معنيّة بالملف اللبناني مع مرجع سياسي على قاعدة تواصل مستمر للمشورة والتعاون والسعي لتسهيل الحلول.

نُقل عن حزب فاعل موقف متشدّد في مقاربة استحقاق مطروح على عكس ما عبّر عنه مرجع مسؤول على تحالف معه.

البناء

توقعت مصادر ماليّة ظهور مؤشرات خارجيّة إيجابيّة على مستوى التدفقات المالية إلى لبنان في ضوء انطلاق المسار التفاوضي حول الحدود البحرية، وإن لم ينعكس ذلك في أسواق الصرف بسبب تأجيل الاستشارات النيابية أسبوعاً سيشهد تجاذبات سياسيّة محليّة تؤثر على السوق تحول دون ظهور التحسّن.

توقعت مصادر أوروبيّة تصاعد الضغوط الروسية على تركيا لإطلاق منصة وساطة لوقف الحرب بين اذربيجان وأرمينيا لأن قرب الجبهة العسكريّة من حدود الأمن القومي الروسي ومخاطر نقل المسلحين التابعين لتركيا والمنتمين في غالبهم الى تنظيمات متطرفة امر لا تتحمله روسيا على حدودها.