أسرار الصحف المحلية

النهار

يقول وزير ماروني سابق ان لبنان حاليا امام خيارين: اما حكومة سريعا او تكرار لسيناريو 1989 بقنابل دخانية بدلا من المدافع ما يعني مجددا الدخول في مغامرة مجهولة المصير

لفت كلام سفيرة سابقة تجاه رئيس الجمهورية، وعُلم أنّها محاطة بدعم من محازبين مخضرمين وتتجه إلى رفع منسوب دورها السياسي.

عمد مدير مكتب وزير سابق الى اصدار بيانات تهديد ووعيد في اطار الصراع الانتخابي على مناصب في مجلس ملّي وتعرض فيها لكرامات البعض

احتدم الخلاف بين نواب زحلة وادارة مستشفى خاص في المدينة وطالبوه بسحب بيان يعترض على مطالبتهم باعتماد المستشفى مركزا للتلقيح ما يعكس الخلاف مع رئيس مجلس ادارة المرفق الصحي

في اول رحلة له خارج البلاد بصفته الرسمية، في ظل مقاطعة العالم للبنان الرسمي، والتقصير الداخلي المقابل، يسافر وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة إلى القاهرة الاثنين لتمثيل لبنان في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

الجمهورية

تلقّى مسؤول كبير رسالة من دولة كبرى تتضمن إستياءً من موقف له حيال قضية حساسة.

نُقل عن مسؤول غير مدني أنه وضع المسؤولين في معطيات شديدة الخطورة، لكنه فوجئ بالتعاطي البارد معه.

نقل زوار مرجع روحي عنه قوله إنه لن يكون مقبولاً أبداً العودة لما قبل الطائف، وأي محاولة في الإتجاه ستفجّر البلد.

اللواء

فهم أن مبادرة مرجع مؤثر، تمت بالتنسيق مع عاصمة كبرى معنية، ومع أن النجاح لم يحالفها، إلاّ أن نتائج سياسية هامة ترتبت عليها..

طرح “الغموض الإعلامي” حول المواجهات الجارية في بعض مناطق الجنوب، أسئلة حول طبيعة الرسائل، وحدود اللعبة الجارية!

فوجئ قيادي حزبي بالموقف المتشدّد لرئيس تيّار موالٍ، لجهة التمسك بالعدد 20، من أجل الحفاظ على ما تبقّى من تحالفات له..

نداء الوطن

يتردد أن توزيع التمويل من قرض البنك الدولي لمشروع الطرقات الذي قام به مجلس الانماء والاعمار بالتعاون مع كلية علوم النقل والسير في جامعة زغرب في كرواتيا، تم على أساس التمييز المناطقي من خلال مشاريع تأهيل طرقات لا تخدم المناطق الأكثر فقراً.

تتابع هيئة قضائية الشوائب في الملفات العائدة لقضية أموال الدعم والدولار المدعوم، وسط سعي للإفراج عن مبالغ وحوالات لدى مصرف لبنان تعود لعدد من الشركات ولا تقل قيمة كل منها عن مليون ونصف مليون دولار.

تبين أنّ نص المادة 98 من مشروع موازنة العام 2021 الذي يتحدث عن تعديل الحد الأدنى لسنوات الخدمة بما يتيح الحق بالتقاعد، قد وضع من قبل وزارة المالية على قياس عدد من المدراء العامين المستقيلين حديثاً.