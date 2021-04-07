أسرار الصحف المحلية

الجمهورية
فاجأ أحد الديبلوماسيين البارزين أصدقاء له من بينهم قياديون حزبيون بالإشارة الى وجود مجموعة تتقن نشر السيناريوهات الكاذبة مما يسيء الى المساعي المبذولة على أكثر من مستوى.
ظهر التناغم واضحاً بين مرجعيتين روحية ونيابية ضماناً لعدم الوصول الى مرحلة تُزكّي النعرات الطائفية والمذهبية.
إقتصر الإتصال الذي أجراه مسؤول برئيس حزب على الإطمئنان الى صحة الأخير بلا عرض أي مسألة سياسية..
نداء الوطن
يشكو محافظون ومدراء عامون في القطاع العام من تغييبهم عن خطة التلقيح، محمّلين وزير الصحة المسؤولية عن تعطّل أداء عدد من الإدارات الرئيسية نتيجة تفشي الوباء بين كبار الموظفين فيها.
شدد وزير أمام زواره على أنّ أحد كبار المسؤولين “يعيش في حالة إنكار للمتغيرات حوله، ما يطرح تساؤلات حول صوابية قراراته المتضاربة والتي ساهمت في تعميق الأزمة”.
كشفت مصادر عليمة أنّ مرجعاً قضائياً مالياً في صدد إعادة فتح ملف مالي لرئيس حكومة سابق.
اللواء
حسب مصادر دبلوماسية عربية، فإن الفرصة المعطاة لتأليف الحكومة بدأت تضيق، ولم يعد أمام المعنيين سوى أسبوع أو أسبوعين على الأكثر؟
أحيطت الجهات الأمنية علماً بتكاثر عصابات السرقات الموصوفة، مثل قطع الأشجار، وسرقة الثمار الموسمية وبيعها بأسعار مرتفعة داخل وخارج لبنان.
وصف طبيب بارز موقف اللجان الدائرة في فلك وزارة الصحة من لقاح يدور حوله لغط، بأنه “أسير خطط” طمست معطيات الحقائق والاختبارات!
الأنباء
المسؤولية على جهتين
يُلقي مرجع سياسي بمسؤولية مباشرة على جهتين معنيّتين بالأزمة الراهنة في البلاد.
صيغة مستغربة
كان مستغرباً أن يتوجّه مرجع رسمي إلى إداراتٍ رسمية في الدولة اللبنانية بصيغة بدت كأنه يخاطب جهةً من غير دولة.
النهار
سجل ارتفاع في أسعار اللحوم اول الأسبوع وعزا متابعون ذلك الى حصر استيراد تلك اللحوم باذونات خاصة يمنحها وزير الزراعة لمجموعة جديدة من التجار تضارب على التجار المعروفين وتتحكم بأسعار السوق .
ينشغل عدد من المقاولين المتهمين بالفساد في كيفية الاعداد للافادة من مشاريع مقبلة على البلد ولا سيما في إعادة إعمار مرفأ بيروت.
يلاحظ أن دولة خليجية كان لها تاريخ ديبلوماسي في الأزمات التي عصفت بلبنان غائبة عن هذا الدور على خلفية ترتيب بيتها الداخلي.
يكثف حزب عريق من إقامة الندوات السياسية والثقافية والصحية وفي كل المجالات عبر مؤتمرات إفتراضية ويستضيف سياسيين وباحثين من كل المشارب السياسية.