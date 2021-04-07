أسرار الصحف المحلية

الجمهورية

فاجأ أحد الديبلوماسيين البارزين أصدقاء له من بينهم قياديون حزبيون بالإشارة الى ‏وجود مجموعة تتقن نشر السيناريوهات الكاذبة مما يسيء الى المساعي المبذولة على ‏أكثر من مستوى.‏

ظهر التناغم واضحاً بين مرجعيتين روحية ونيابية ضماناً لعدم الوصول الى مرحلة ‏تُزكّي النعرات الطائفية والمذهبية.‏

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إقتصر الإتصال الذي أجراه مسؤول برئيس حزب على الإطمئنان الى صحة الأخير بلا ‏عرض أي مسألة سياسية.‏. ‎

نداء الوطن‎

يشكو محافظون ومدراء عامون في القطاع العام من تغييبهم عن خطة التلقيح، محمّلين وزير الصحة المسؤولية ‏عن تعطّل أداء عدد من الإدارات الرئيسية نتيجة تفشي الوباء بين كبار الموظفين فيها‎.

شدد وزير أمام زواره على أنّ أحد كبار المسؤولين “يعيش في حالة إنكار للمتغيرات حوله، ما يطرح تساؤلات ‏حول صوابية قراراته المتضاربة والتي ساهمت في تعميق الأزمة‎”.

كشفت مصادر عليمة أنّ مرجعاً قضائياً مالياً في صدد إعادة فتح ملف مالي لرئيس حكومة سابق‎.‎

اللواء‎

حسب مصادر دبلوماسية عربية، فإن الفرصة المعطاة لتأليف الحكومة بدأت تضيق، ولم يعد أمام المعنيين سوى ‏أسبوع أو أسبوعين على الأكثر؟‎

أحيطت الجهات الأمنية علماً بتكاثر عصابات السرقات الموصوفة، مثل قطع الأشجار، وسرقة الثمار الموسمية ‏وبيعها بأسعار مرتفعة داخل وخارج لبنان‎.

وصف طبيب بارز موقف اللجان الدائرة في فلك وزارة الصحة من لقاح يدور حوله لغط، بأنه “أسير خطط” ‏طمست معطيات الحقائق والاختبارات‎!‎

الأنباء

‎المسؤولية على جهتين

يُلقي مرجع سياسي بمسؤولية مباشرة على جهتين معنيّتين بالأزمة الراهنة في البلاد‎.‎

صيغة مستغربة

كان مستغرباً أن يتوجّه مرجع رسمي إلى إداراتٍ رسمية في الدولة اللبنانية بصيغة بدت كأنه يخاطب جهةً من غير ‏دولة‎. ‎

النهار

سجل ارتفاع في أسعار اللحوم اول الأسبوع وعزا متابعون ذلك الى حصر استيراد تلك اللحوم باذونات خاصة يمنحها ‏وزير الزراعة لمجموعة جديدة من التجار تضارب على التجار المعروفين وتتحكم بأسعار السوق .‏

ينشغل عدد من المقاولين المتهمين بالفساد في كيفية الاعداد للافادة من مشاريع مقبلة على البلد ولا سيما في إعادة ‏إعمار مرفأ بيروت.‏

يلاحظ أن دولة خليجية كان لها تاريخ ديبلوماسي في الأزمات التي عصفت بلبنان غائبة عن هذا الدور على خلفية ‏ترتيب بيتها الداخلي.‏

يكثف حزب عريق من إقامة الندوات السياسية والثقافية والصحية وفي كل المجالات عبر مؤتمرات إفتراضية ‏ويستضيف سياسيين وباحثين من كل المشارب السياسية.‏