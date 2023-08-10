أيلول... الفرصة الأخيرة

حذرت أوساط خليجية في تصريحات لـ”السياسة” الكويتية، من أن حوار أيلول المقبل قد يكون الفرصة الأخيرة للبنانيين للخروج من المأزق الرئاسي، وإلا الهيكل سينهار على رؤوس الجميع.

واشارت المصادر إلى أن دول مجلس التعاون تراقب عن كثب تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان الذي يعاني فراغاً مؤسساتياً مخيفاً، ينذر بمضاعفات لا تحمد عقباها إذا بقي الوضع على ما هو عليه، مطالبة المسؤولين اللبنانيين بحزم أمرهم، والكف عن سياسة التعنت وفرض الشروط، في ظل الانهيارات التي طالت كل شيء نتيجة تمدد الشغور إلى معظم مؤسسات الدولة، داعية إلى ضرورة التعامل مع هذا الوضع بأعلى درجات المسؤولية، وتهيئة المناخات التي تقود إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي ليستعيد لبنان عافيته، ويكون قادراً على مواجهة الاستحقاقات التي تنتظره على أكثر من صعيد.