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إضراب في العالم وفي لبنان.. نصرةً لغزّة

منذ ساعة واحدة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

الأنباء
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أشار نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه إلى أنّ “مختلف القطاعات ستلتزم بالإضراب، ضمن حملة الإضراب العالمية نصرةً لغزّة، والاتحاد بدوره يدعم هذا القرار لأن لبنان يُواجه عدواناً مشتركاً مع فلسطين، وهو ليس بمنأى وقدّم العديد من الشهداء، بينهم مدنيين مزارعين وفلاحين وصحافيين”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت فقيه إلى أنّ “العدو الإسرائيلي يُمارس إبادة جماعية في غزّة، وأرض محروقة في غزّة ولبنان، ولا يحترم أساساً قواعد الحرب من خلال قتل الأطفال والمدنيين، وبالتالي كلّ شكل من أشكال التضامن والضغط مطلوب، والاتحاد بدوره تواصل مع اتحادات عالمية عمّالية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب”.

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