إليك أبرز أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

*▪️النهار

_وصف وزير وزارته بـ “الزريبة” في اجتماع لجنة نيابية. وشكا من المديرين والموظفين الذين لا يطبقون تعليماته.

_يشكو القاطنون في بيروت ومن يقصدها كل يوم من فوضى السير وعدم وجود عناصر الشرطة وتنظيم المرور في أكثر الطرق في العاصمة وأحيائها.

_لوحظ أن بلبلة سادت حركة “الدلفري”، بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت مع النازحين السوريين، ما ترك خللاً لدى أصحاب المؤسسات.

_عُلم أن دولاً خليجية لم تحدد مواعيد لأي مرجعية سياسية وحزبية لبنانية، على الرغم من طلب البعض لقاءات مع مسؤولين في هذه الدول، والجواب يأتي أن الظروف غير مؤاتية في هذه المرحلة..

*▪️الجمهورية*

_لاحظت أوساط سياسية غياب سفير عربي عن اجتماع مع قطب بارز فيما غاب سفير غربي عن اجتماع آخر مع رئيس تيار وتساءلت عن المفارقة بين الإثنين.

_شكك أحد المسؤولين في إمكان أن تثمر المعالجات للمراجعات اللبنانية والقبرصية في موضوع النازحين السوريين.

_تحاول إحدى العواصم الكبرى استعادة مبادرة فقدتها في الآونة الأخيرة حيال لبنان وذلك من بوابة تقديم دعم لمؤسسة غير مدنية.

*▪️اللواء*

_بدت زيارة موفد رئاسي غربي إلى الولايات المتحدة، واجتماعه مع زميل له في إطار «المهمة حول لبنان» كأنها بلا مردود وشكل من أشكال العلاقات العامة الدبلوماسية.

_لم يتبدل موقف دولة معنية من عدم الحماس، لمرشح ينتمي الى «محور ما» في ظل الدعوة الى «مرشح حيادي توافقي».

_ما تزال شبهات تدور حول جريمة «اغتيال جنائية» لجهة حجم المعلومات التي سربت حولها، والفوضى التي تحكم معطيات وقوعها!

*▪️نداء الوطن*

_يواظب رئيس تيار سياسي بارز على توجيه الرسائل الإيجابية عبر أصدقاء مشتركين، إلى مسؤولين في دولة خليجية من باب ترتيب العلاقة.

_يلاحظ ابتعاد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية عن المشاكسة الإعلامية منذ فترة ومن دون معرفة الأسباب.

_لوحظ أن إحدى الوزارات باتت تتوسع في إعطاء رخص استصلاح الأراضي مما يشكل غطاء لاستثمار مقالع ومحافر رمول وأتربة بصورة مخالفة للقانون.

*▪️البناء*

_تستعيد مصادر دبلوماسية الدراسة المنشورة في مجلة الفورين أفيرز مطلع التسعينيات للدبلوماسي الأميركي مارتن إنديك عن إيران والتي يبشر فيها بصعود إيراني مطلع القرن الحادي والعشرين يشبه صعود ألمانيا مطلع القرن العشرين، وبالرغم من محاولة انديك استخدام استنتاجه حول صعود إيران ببناء دولة مستقلة مقتدرة في قلب آسيا تماماً، كما ألمانيا في قلب أوروبا للتحدّث عن فاشية إسلامية، فإن ما ورد في دراساته يبقى دليلاً على الغرب الذي تعامل برعونة مع إيران بدلاً من الانفتاح والاحتواء يدفع اليوم ثمن محاولة تطويع وإخضاع إيران، وقد خرج العملاق من القمقم وبات من المستحيل ضبطه وإعادته إليه.

_تقول مصادر إعلامية أميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تستطيع قبول معادلة المقايضة التي يعرضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بين معركة رفح والرد على الرد الإيراني. ففي الحالتين تعتقد واشنطن أن أميركا وإسرائيل سوف تخسران الكثير. ففي معركة رفح سوف تعود صورة «إسرائيل» كمجرم حرب تُحرج أميركا وكل حكومات الغرب التي وقفت معها في مواجهة إيران. وفي الرد على إيران سوف تورّط أميركا ودول الغرب في مواجهة أصعب من مواجهة روسيا في حرب أوكرانيا التي قرّر الغرب تفادي الانزلاق إليها مباشرة، ويريد نتنياهو أخذه إلى ما هو أصعب منها.

*▪️الأنباء*

_ينقل بعض العارفين أن جهات إعلامية تلقت رسائل خارجية بضرورة وضع

_ خطط طوارئ لعملها تحسباً لتطورات دراماتيكية.