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إنذار من الجيش الإسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان

منذ 6 ساعات
الغارة الإسرائيلية على قانا جنوبي لبنان

الغارة الإسرائيلية على قانا جنوبي لبنان

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وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية: المنصوري, اسكندرونة, مجدل زون, مزرعة بيوت السياد, الحوش.

أضاف: “نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير”.

وتابع أدرعي قائلًا: “كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر. يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك”.

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