اتصالات بين بكركي وعين التينة.. وسيناريو مرتقب

توقعت مصادر نيابية أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اجتماع لمكتب المجلس في الساعات المقبلة لدراسة جدول أعمال الجلسة التشريعية والتمديد لقائد الجيش، والتي ستُعقد منتصف هذا الشهر.

وبحسب المصادر فان اتصالات جرت بعيداً عن الاعلام بين بكركي وعين التينة للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وأن بري يعتبر الخلاف حول هذا الموضوع هو مسيحي مسيحي بالدرجة الاولى. وهو كان يأمل من الكتل المسيحية الكبيرة ان تتقاطع على حل أزمة قيادة الجيش كما تقاطعوا على دعم وترشيح الوزير جهاد أزعور، وما يأمله بري من الكتل التي تطالب بالتمديد لقائد الجيش الموافقة على حضور الجلسة التشريعية بجدول أعمال مكتمل.