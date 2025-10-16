اتصالات رئاسية مكثفة لتحديد أولويات لبنان في ضوء التطورات الإقليمية

أوردت صحيفة “النهار” في تقريرها:

“لخّصت أوساط وثيقة الصلة بالدوائر الرئاسية أبرز الاستحقاقات التي ستشغل الرؤساء والمعنيين في الفترة الطالعة بثلاثة ملفات، هي: الاستعداد اللبناني الذي لا بد منه لكل احتمالات الواقع الإقليمي الجديد خصوصاً في ظل ما أوحاه كلام رئيس الجمهورية جوزف عون قبل أيام عن موضوع التفاوض وعدم معاكسة لبنان لمسار المفاوضات، علماً أن هذا الاستحقاق لا ينفصل عن المخاوف المستمرة من استمرار التصعيد الإسرائيلي المنهجي سواء بالوتيرة الجارية حالياً أم بوتيرة أشد خطورة، واستعجال بت وحسم الخلاف المستحكم داخلياً ونيابياً حول موضوع قانون الانتخاب منعاً لأي مفاجآت سلبية من شأنها التاثير على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وكذلك بت الملفات المالية التي لا تحتمل تاجيلاً وفي مقدمها الموازنة وإنجاز قانون الفجوة المالية في ظل ما سيعود به الوفد اللبناني إلى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن من معطيات وأجواء لا تبدو بمجملها موحية بالتفاؤل.

“من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تصعيداً في وتيرة المشاورات بين المسؤولين، حيث أشارت مصادر سياسية مطلعة إلى أن اتصالات تجري حالياً بين بعبدا والسرايا الحكومية وعين التينة، لبحث إمكانية عقد لقاء يجمع الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام، مخصصاً للبحث في ملف التفاوض الذي أشار إليه الرئيس عون في كلمته قبل يومين. وأكدت المصادر أن مثل هذا الملف، لما له من أهمية بالغة، يستدعي التشاور بين الرؤساء لوضع خريطة طريق موحدة تقود البلاد، مشيرة إلى أن هذه التحركات ستتسارع خلال الأيام المقبلة لمواكبة التحولات الإقليمية ومسار التسويات الذي شهدته غزة، والذي شدد الرئيس عون على ضرورة ألا يبقى لبنان خارجاً عنه.”