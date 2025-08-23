السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"

منذ 16 دقيقة
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع

نداء الوطن
ارتدّت سريعًا حملة التخوين التي شنها «حزب الله» وتوابعه على رئيس الحكومة على أصحابها. وانطلقت أمس حملة التفاف وطنية حول الرئاسة الثالثة والمواقف التاريخية التي صدرت عن السراي وقصر بعبدا في 5 و7 آب الجاري من أجل حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة.

وتقدمت هذه الحملة زيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس إلى السراي على رأس وفد من تكتل «الجمهورية القوية». وقالت مصادر واكبت الزيارة لـ «نداء الوطن» إنه «في الوقت الذي يخوّن الرئيس سلام، ويصوّر على أنه عميل وخائن، أعلن رئيس «القوات اللبنانية» عن أوسع دعم لشخص رئيس الحكومة أولًا، وللقرارات التي صدرت عن السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ثانيًا».

وقالت: «إن زيارة السراي تأكيد على دعم شخص الرئيس سلام انطلاقًا من أنه وطني وقيادي واستقلالي بامتياز. ويظن من يشن حملة التخوين بأنه يفرمل اندفاعة تطبيق قرارات الدولة التي لا تراجع عنها على الإطلاق، وقد صدر قرار حصر السلاح وسينفذ».

وشملت حملة الدعم الوطنية للرئيس سلام أمس «اللقاء الديمقراطي» النيابي عبر زيارة للنائبين أكرم شهيب وراجي السعد، ووفد اتحاد العائلات البيروتية برئاسة محي الدين كشلي، وعدد من الجمعيات ومخاتير العاصمة.

كما صدر بيان عن مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي أعلن فيه رفضه أيّ تطاول أو إساءة إلى مقام رئاسة الحكومة ممثَّلة بالرئيس سلام، واعتبر أنّ المساس بهذا الموقع الوطني الجامع هو مساسٌ بمؤسسة دستورية أساسية من مؤسسات لبنان».

توقيف ابن نائب سابق في حزب الله
في غضون ذلك، ألقى جهاز أمن الدولة القبض على المدعو إسلام علي طه وشخص آخر ساعده في فعلته. وإسلام هو نجل نائب «حزب الله» السابق الشيخ علي طه ويملك مطبعة أصدر من خلالها اللافتة التي علقت في الهرمل وتتهم الرئيس نواف سلام بأنه «عميل مع نجمة داود على جبينه».

